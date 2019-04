Gerhard Pfister verliert im Zug sein «Büro»

Das Handy zu verlieren, ist der Alptraum jedes modernen Menschen. Genau das passierte CVP-Chef Gerhard Pfister. Doch die Panik währte für den Nationalrat nur für eine kurze Dauer. «Hatte grad Natel im Zug liegen lassen. Dank des schnellen Supereinsatzes von SBB-Leuten hab ichs wieder – innert 30 Minuten», jubelte Pfister am Mittwochabend auf Twitter.

Dazu bedankte er sich für die «grossartige Dienstleistung» und forderte SBB-Chef Andreas Meyer auf, seinem Personal auch ein Sabbatical zu gewähren. Er nimmt damit Bezug auf das zweimonatige Sabbatical, das Meyer 2019 bezog.

«Habe einen Finderlohn gegeben»

«Den beiden Personen, die mir das Handy so schnell zurückbrachten, habe ich persönlich gedankt und ihnen einen Finderlohn gegeben», sagte Pfister auf Anfrage. Das Smartphone sei für ihn in dem Sinne wichtig, als dass es faktisch sein «Büro» sei, ein Arbeitsplatz. «Wenn ich das verloren hätte, wäre das umständlich geworden.» Er habe sehr viel Glück gehabt, dass er seinen Verlust noch rechtzeitig bemerkt habe.

Handys werden oft verloren

Handys gehören laut SBB-Mediensprecher Christian Ginsig zu jenen Gegenständen, die sehr oft verloren werden, aber auch oft wieder den Weg zurück zu ihrem Besitzer finden. Bei allen an Bahnhöfen oder in Zügen verlorenen Fundgegenständen ist dies bei rund der Hälfte der Fall. Ginsig verweist dazu auf den Fundservice der SBB, wo Kunden kostenlos einen Suchauftrag für einen Fundgegenstand erfassen können.

Falls es sich um einen wertvollen Gegenstand handle und der Fernverkehrszug noch unterwegs sei, könnten sich Kunden auch direkt am Schalter oder per Telefon beim Railservice melden und einen sogenannten «Suchauftrag» auslösen, präzisiert Ginsig. «Dieser kostet dann 50 Franken und in diesem Fall avisiert die SBB speziell Mitarbeitende, die entweder im Zug oder am Bahnhof gezielt nach dem Fundgegenstand suchen gehen.»