Geri Müllers Nackt-Selfie-Affäre kommt vor Gericht

Im Jahr 2014 sorgte das «Gerigate» für Aufsehen: Der damalige Nationalrat und Stadtammann von Baden, Geri Müller, soll einer Frau per Chat Nackt-Selfies von seinem Amtsbüro in Baden und aus dem Nationalratssaal geschickt haben, wie die «Schweiz am Sonntag» damals berichtete. Die Frau wurde mittlerweile per Strafbefehl wegen Beschimpfung, übler Nachrede, versuchter Nötigung, Urkundenfälschung und unbefugten Aufnehmens von Gesprächen rechtskräftig verurteilt.

Doch in der Affäre spielt eine weitere Person eine zentrale Rolle: PR-Berater Sacha Wigdorovits. Dieser soll illegal erstellte Tonaufnahmen weiterverbreitet haben. Das wirft ihm Müller vor, der gegen mehrere Personen Anzeige erstattet hat. Bereits 2016 wurde bekannt, dass in der Sache unter anderem gegen Wigdorovits ermittelt wird.

Wigdorovits bestreitet Vorwurf

Nun kommt es zum Prozess am Regionalgericht Berner Jura-Seeland, wie die «Republik» schreibt. Wann die öffentliche Verhandlung stattfindet, ist noch nicht bekannt. Dies werde in den nächsten Wochen entschieden. Gemäss dem Online-Magazin wird Wigdorovits versuchte Nötigung und Anstiftung zur versuchten Nötigung vorgeworfen. Da die damalige Chatpartnerin in dieser Region wohnhaft ist, findet der Prozess vor dem Regionalgericht Berner Jura-Seeland statt, berichtet SRF.

Wigdorovits wird laut der «Republik» vom bekannten Zürcher Anwalt Valentin Landmann vertreten. In einem Interview mit 20 Minuten sagte der Beschuldigte 2014: «Dass ich irgendwelchen Medien irgendwelche Protokolle angeboten haben soll, wie der ‹Tages-Anzeiger› schreibt, stimmt nicht, das ist frei erfunden.»

