«Hoffentlich hat niemand den Korb gestohlen»

Als sich der Pendler Kevin Steinmann am Donnerstagabend am Zürcher Hauptbahnhof in die S14 Richtung Hinwil setzte, hatte er zuerst Mitleid. «Ich dachte, dass ein armer Cheib seinen Geschenkkorb vergessen habe», berichtet der Leser-Reporter. Auf einem Sitz hatte er einen Korb voller Köstlichkeiten entdeckt. Darin befanden sich etwa Schokolade, Guetsli und Wein. «Beim genaueren Betrachten sah ich dann, dass der Korb für das Reinigungspersonal des Zuges bestimmt war.» Dem Korb beigelegt ist eine Karte, auf der jemand schreibt, sich damit für dessen grossen Einsatz während des ganzen Jahres bedanken zu wollen.

Da alle SBB-Schalter in seiner Nähe um diese Zeit bereits geschlossen hätten, habe er den Korb im Zug gelassen, sagt Steinmann. «Ich hoffe schwer, dass niemand auf die Idee kam, sich das Geschenk zu schnappen», sagt der 27-Jährige. Die Geste finde er «megaherzig». «Saubere Züge hält man ja sonst einfach für selbstverständlich.»

Ankunft des Geschenks ist ungewiss

«Es freut uns und ist schön, dass die wichtige und wertvolle Arbeit unserer Reinigungsequipen von unseren Kunden geschätzt wird», sagt Sprecherin Franziska Frey. Ob das Geschenk am richtigen Ort angekommen ist, konnte die SBB am Freitag aufgrund des eingeschränkten Betriebs der Medienstelle aber nicht bestätigen.

Das Zugpersonal wird dieses Jahr rund um die Festtage nicht zum ersten Mal beschenkt. Als Dank für dessen «super, aber auch schwierigen Job» versüsste der Pendler Hans-Jörg Stark dem Personal die Adventszeit mit selbst gebackenen Mailänderli.







(bz)