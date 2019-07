Das Chlamydien-Risiko beim Sex steigt

Schmerzen beim Sex, Brennen beim Wasserlassen, lästiger Juckreiz: Beschwerden, über die keiner gerne redet – und doch sind sie immer mehr Schweizern bekannt. Eine Infektion mit Chlamydien ruft zuweilen äusserst unangenehme Symptome hervor. Klar ist: Die Zahl der Betroffenen steigt seit dem Jahr 2000 stetig.

Im laufenden Jahr hat das Bundesamt für Gesundheits (BAG) bereits 6288 Fälle von Chlamydien-Erkrankungen registriert. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Infektionen ungefähr verdoppelt. Rund 65 Prozent der Betroffenen sind weiblich. Wird die Infektion nicht früh genug erkannt und behandelt, kann sie bis zur Unfruchtbarkeit führen.

Auch Tripper verbreitet sich

Nicht nur Chlamydien sind auf dem Vormarsch: So wird auch die Infektionsrate von Gonorrhoe, umgangssprachlich Tripper, höher. 2018 steckten sich fast 3000 Schweizer damit an – so viele wie noch nie in einem Jahr. Im Gegensatz zu Chlamydien treten Tripper-Erkrankungen häufiger bei Männern auf, knapp 80 Prozent der Patienten sind laut BAG männlich.

Schützen kann man sich vor beiden Erkrankungen in erster Linie durch den Gebrauch von Kondomen. Doch auch dies beugt eine Ansteckung nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vor.

Warst du auch schon von Chlamydien oder Tripper betroffen? Wie hast du dich angesteckt und welche Folgen hatte die Erkrankung? Erzähl uns via Formular unten von deiner Erfahrung. Die Informationen werden vertraulich behandelt.

