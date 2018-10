Bei jedem dritten Spiel kommt es zu Gewalt

Mit einer neuen Software gehen Bund und Kantone gegen Hooligans in die Offensive. Polizisten und auch Vertreter der Vereine beobachten neu jede Partie, tragen alle Delikte in ein standardisiertes System ein. Ein halbes Jahr haben sie das Verfahren im Stillen getestet. Der «SonntagsZeitung» liegen die Ergebnisse vor.

Sie geben erstmals detailliert Auskunft über Fan-Gewalt in der Schweiz. Beim Eishockey kam es in den sechs Monaten nur in jedem zehnten Match zu gewalttätigen Ereignissen. Im Fussball hingegen war jede dritte Begegnung betroffen, 18 Prozent wegen besonders schweren Verstössen. Meist in Zürich: GC kam während der Testphase auf elf entsprechende Spiele, der FC Zürich auf acht.

System definitiv einführen



Die Daten zeigen auch, dass sich die Gewalt im Fussball oft ausserhalb der Stadien abspielt. In 44 Prozent aller Fussballspiele rapportierten die Beobachter laut «SonntagsZeitung» das Abbrennen von Pyrotechnik. Gleich häufig registrierten sie Sachschäden. Ferner kam es in 18 Prozent der Spiele zu verletzten Drittpersonen.

«Nach Abschluss der Testphase wurde entschieden, das System definitiv einzuführen», sagt Markus Jungo, Chef der Polizeilichen Koordinationsplattform Sport. Mit den Daten wolle man auch Muster für die Zukunft erkennen. «Dass wir schon wissen, wann die Hooligans wo zu welcher Art von Gewalt greifen werden.»

(roy)