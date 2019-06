Heftiger Hagel prasselt in Basel nieder

Zwischen 16 und 17 Uhr zog eine Gewitterzelle über die Region Basel. Sowohl in Riehen BS wie auch in Birsfelden BL hagelte es heftig. In Ettingen BL kam es zu einem starken Regenguss (Video oben).

Wie Reto Vögeli von Meteonews sagt, zog die Zelle anschliessend in Richtung Aargau weiter und erreichte gegen 18 Uhr auch Zürich.

Heftiger Regen im Zürcher Kreis 3.



(Video: Leser-Reporter)

Am Freitag und Samstag erwartet uns dann ein ähnlicher Wettermix wie bereits am Donnerstag, wie Meteorologe Vögeli weiter sagt. Und kommende Woche soll es aller Voraussicht nach dann richtig heiss werden.

(dmo)