Gibt Influencerin China-Ware als Eigenmarke aus?

Die eigene Marke – einige Influencer haben sich diesen Traum erfüllt. So etwa die Schweizer Instagrammerin Marigona Bunjaku (27) alias Arigona. Vor rund einem Monat brachte sie mit «Arigona the Brand» ihre eigene Marke heraus. Viele Kleidungsstücke waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Doch nun hat der neue Instagram-Kanal Beauty.fake ein Bild veröffentlicht, auf dem angeblich zu sehen ist, dass einige der Kleidungsstücke von Arigona nicht von ihrem eigenen Label, sondern von Aliexpress stammen sollen.

Interview mit Rechtsanwalt Beat Hochheuser



Herr Hochheuser, darf man Kleider von Aliexpress billig einkaufen und dann einfach teurer weiterverkaufen?

Es ist erlaubt, Ware billig irgendwo einzukaufen und diese hier - unverändert - teurer zu verkaufen. Dies machen ja viele Händler. Sie kaufen ihre Ware billig irgendwo im Ausland oder kaufen sie zum Beispiel aus einer Konkursmasse und verkaufen sie zu einem höheren Preis.



Erlaubt ist auch, billige Kleider zu kaufen und diese durch eine Eigenleistung - etwa durch das Anbringen von Attachments - zu einem wertvolleren Produkt zu machen. Dann ist es sicher auch okay, dass man sie teurer verkauft.



Und wenn man die Kleider ohne Erlaubnis umlabelt?

Wenn man billige Produkte unverändert als teure verkauft, und diese umlablet, könne dies aus meiner Sicht aber den Tatbestand des Betrugs tangieren.



Wie sieht es mit dem Rückgaberecht aus?

Sofern der Tatbestand des Betruges erfüllt ist, könnte die betreffende Person wegen Betruges angezeigt werden und in diesem Rahmen auch Zivilforderungen gestellt werden.





Die Basler Studentinnen, die seit rund zwei Monaten Vorher-nachher-Fotos von Influencern und Fake-Shops aufdecken, erklären: «Wir kennen Arigona bereits seit einer Weile und wussten, dass sie ein eigenes Label herausgebracht hat. Als wir die Kleider dann sahen, haben wir sie gleich wiedererkannt. Es waren die gleichen Teile wie bei Aliexpress.»

Influencerin blockiert Kanal

Gepostet hätten sie vorerst nichts: «Wir wollten uns erst ganz sicher sein.» Bei immer mehr Kleidern sei ihnen die Ähnlichkeit aufgefallen. Währenddessen hätten auch ihre Follower ihnen Bilder zukommen lassen. Am Dienstag gingen sie dann mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit. Der Grund: «Es gibt viele junge Leute, die Arigona folgen und dann die Kleider ihres Idols kaufen, obwohl sie selbst vielleicht am Limit leben, weil sie noch in der Lehre sind», so die jungen Frauen. Und: «Wir finden es unfair, dass Arigona so etwas macht.» So verkauft Arigona einen Blümchen-Zweiteiler für 65 Franken, auf Aliexpress ist ein solcher für 22.40 Franken zu haben.

Gibt Influencerin China-Ware als Eigenmarke aus?

Kurz nach dem Post habe Arigona die Beauty.fake-Seite sowohl auf ihrem privaten als auch auf ihrem geschäftlichen Kanal blockiert. «Sie hat auch viele negative Kommentare gelöscht.»

«Hätte ich von dir nicht gedacht»

In der Zwischenzeit hat Arigona die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Profil deaktiviert. 20 Minuten liegen jedoch Screenshots mit einigen negativen Kommentaren vor. So hiess es unter einem Foto von ihr etwa: «Mochte dich eigentlich echt mega gerne, aber Klamotten billig einzukaufen und dann viel teurer zu verkaufen, ist echt heftig. Schade, hätte ich von dir nicht gedacht. Du warst immer besser als die ganzen anderen Influencer.»

Und unter dem Foto auf der Beauty.fake-Instagram-Seite heisst es: «Okay, das ist 100 Prozent schlimmer, als uns Eingriffe zu verheimlichen. Hält die eigene Community für so dumm!» oder «Aliexpress? Wow. Leute wissen, wie man Geld macht, und wir schlafen.»

«Nicht von Aliexpress»

In einer Stellungnahme in ihrer Insta-Story geht Arigona auf die Vorwürfe ein. «Ich hatte heute etwas schlechte Laune, weil ich einen ganzen Shitstorm über mich ergehen lassen musste. Dies, weil eine Person etwas behauptet hat und gleich 500 bis 1000 Leute darauf eingegangen sind. Und ich wurde mit Nachrichten, schlechten Kommentaren und allem möglichem eingedeckt.»

Arigona stellt klar: «Meine Sachen sind nicht von Aliexpress. Ich kann es euch sogar beweisen, Leute. Ich habe nie behauptet, dass ich keine Lieferanten habe. Ich habe Lieferanten und ich habe auch Sachen, die wir produzieren. Deshalb waren wir in Kosovo. Wir waren eine Woche dort, um den Feinschliff zu geben.» Einige der Sachen seien von Grosshändlern. Sie sei selbst dort gewesen und habe das Beste für ihre Kundinnen ausgesucht. «So läuft das Geschäft. So machen es Zara, H&M und alle anderen.» Und weiter: «Ich glaube sogar, dass wir die gleichen Lieferanten haben. Aber es ist nur ein Teil. Und daraus so eine Geschichte zu machen, ist wirklich extrem ekelhaft.» Aus einem früheren Post geht hervor, dass sie ihre Kleider teils in der Schweiz und im Kosovo produzieren lasse und ein anderer Teil von Lieferanten aus Deutschland und Frankreich stammt.

Am Donnerstag hat Arigona die Betreiber der Instagram-Seite Beauty.fake gemäss einer Nachricht auf Instagram angezeigt.

20 Minuten hat Arigona mit den Vorwürfen konfrontiert. Bis zum Redaktionsschluss am Donnerstagabend konnte sie keine Stellung nehmen.

(20M)