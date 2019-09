Politiker wollen 1 Franken Depot auf PET-Flaschen

Sie liegen am Strassenrand, in Zugabteilen, auf Wiesen: Achtlos weggeworfene PET-Flaschen und Getränkedosen ärgern CVP-Nationalrat Alois Gmür. Seine Lösung gegen das Littering-Problem: ein Pflichtpfand auf alle Getränkeflaschen und -dosen. Das fordert er in einer parlamentarischen Initiative.

Viel PET-Plastik in Böden und Gewässern

Dass PET-Flaschen ein Problem sind, belegt eine aktuelle Studie der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt (Empa), die vom Bund in Auftrag gegeben wurde. 5000 Tonnen Plastik gelangen demnach in der Schweiz jährlich in die Umwelt – in den Boden, in Seen und Bäche. Schuld daran ist grösstenteils das Littering. «Die grösste Abfallmenge entsteht dabei durch den hohen Verbrauch von PET-Flaschen», heisst es in der Studie. Allerdings wurden nicht alle Kunststoffe unter die Lupe genommen. Insbesondere Gummis, die aus Reifenabrieb in die Umwelt gelangen und diese stark belasten, waren nicht Teil der Studie.



«Ein Pfand gibt leeren Flaschen und Dosen einen Wert. So werden sie nicht weggeworfen, sondern an die Verkaufsstellen zurückgebracht», sagt Gmür. Mindestens 50 Rappen bis maximal einen Franken soll das Depot betragen. Das gebe weniger Abfall, es würden viel eher Mehrwegflaschen genutzt und die Ressourcen geschont, führt er aus.

«PET-Littering belastet die Umwelt massiv»

Die gleiche Initiative hatte Gmür schon 2013 eingereicht – damals ohne Erfolg. Diesmal rechnet er sich bessere Chancen aus: «Das Abfallproblem ist seither schlimmer geworden, und das Parlament nimmt den Klimaschutz viel ernster.» 31 Parlamentarier von links bis rechts unterstützen seine Initiative.

So auch Grünen-Präsidentin Regula Rytz. Sie betont, dass das Recyclingsystem in der Schweiz gut funktioniere: «Aber es hat Schwachstellen.» Einwegflaschen seien ökologischer Unsinn – egal, ob aus Plastik oder Glas: «Um aus den 344'000 Tonnen Altglas, die jährlich im Land anfallen, neues Glas herzustellen, braucht es die Energie von 52 Millionen Litern Öl.»

Und nur 83 Prozent aller PET-Flaschen würden recycelt. Falsch entsorgt, belasteten sie die Umwelt stark. «PET-Flaschen sind mitverantwortlich für die Plastikrückstände in unseren Böden und Gewässern», so Rytz. Das bestätigt eine Empa-Studie (siehe Box). Deshalb seien Mehrwegflaschen viel sinnvoller, sagt Rytz. «Dank des Pfand-Obligatoriums sind sie in Deutschland viel verbreiteter als bei uns.»

200 Millionen Franken mehr, nur 7000 Sammelstellen

SVP-Nationalrat Markus Hausammann unterstützt die Initiative vor allem aus Tierschutzgründen. «Aus Bauernsicht ist Littering fatal. Fressen Tiere weggeworfene Scherben, Dosen- oder Plastikteile, sterben sie qualvoll daran.» Er plädiert gar für ein Pfand von bis zu zwei Franken. Nur mit einem hohen Preisaufschlag könne man Fehlbare erziehen.

Ein Pflichtpfand sei absolut unnötig, zerstöre das «hervorragende Sammelsystem» in der Schweiz und brächte diverse Nachteile, sagt Patrik Geisselhardt, Geschäftsleiter von Swiss Recycling. «Es ist nicht kundenfreundlich, bringt keinen ökologischen Mehrnutzen und die Kosten würden explodieren.» Wegen Gmürs Initiative hat der Verein ein Faktenblatt erstellt und dort die Konsequenzen einer Pfandpflicht aufgelistet.

Beim Pfandsystem stiegen die Kosten von heute 90 auf 290 Millionen Franken. «Das vor allem wegen der neuen Pfandautomaten und der aufwendigeren Logistik», so Geisselhardt. Zudem gäbe es – statt wie heute 100'000 Sammelstellen – nur noch rund 7000. «Dafür müsste aber jeder einzelne Laden im Land Pfandflaschen und -dosen zurücknehmen.»

«Pfand kann Littering begünstigen»

Auch der Umwelt bringe Gmürs Initiative nichts – im Gegenteil. Heute richte man Sammelstellen nahe bei den Konsumenten ein, sagt Geisselhardt. «So können sie Getränke dort fachgerecht entsorgen, wo sie sie konsumieren.» Denn die meisten seien nicht bereit, leere Flaschen oder Dosen nach Hause zu nehmen oder kilometerweit mitzutragen. «Sie würden dann vielleicht noch häufiger am Strassenrand oder in der Natur liegen gelassen.»

Gmür sieht das anders: «Dort, wo Getränke mit Pfand gekauft werden, muss man sie auch zurückgeben können.» So könne man beim nächsten Einkauf das Leergebinde gleich mitnehmen, der Gang zur Sammelstelle entfalle. Aber er rechnet mit Widerstand gegen seine Initiative: «Für Getränkefirmen und Detailhändler sind Einwegflaschen einfacher und billiger.» Diese Kreise würden jetzt gegen seinen Vorstoss lobbyieren.

Die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, zu der auch Migros, Coop und Manor gehören, sprach sich schon mehrfach gegen ein Pfand oder Depot auf Getränkeflaschen aus. Das heutige Recyclingsystem funktioniere gut, betonten die Sprecher jeweils.

