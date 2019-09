Gibt es wegen Papi-Urlaub bald mehr Kinder?

Frischgebackene Väter sollen in der Schweiz bald zwei Wochen bezahlte Ferien erhalten, nachdem auch der Nationalrat am Mittwoch dieser Lösung zugestimmt hat. Die Neuerung könnte für mehr Nachwuchs sorgen, sagt Familienpsychologe Erhard Grieder: «Haben junge Paare die Gewissheit, dass sie nach der Geburt beide für das Kind da sein können, fassen sie viel eher den Entschluss, Eltern zu werden.»

Umfrage Befürworten Sie einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub? Ja, das ist eine gute Lösung.

Nein, zwei Wochen sind zu wenig.

Nein, es braucht keinen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub.

Weiss nicht.

Das bestätigt Leser Martin*: «Ein Vaterschaftsurlaub wäre eine grosse Erleichterung. So könnte ich in der stressigen Zeit meiner Frau beistehen, mich ums Baby kümmern und die Zeit nach dem Mutterschaftsurlaub organisieren. Bei meinem stressigen Job wäre das heute nicht möglich.» Sie planten derzeit Nachwuchs, würden aber noch zuwarten, bis der Papi-Urlaub Tatsache sei. Und auch aus finanziellen Gründen, so der 28-Jährige.

Mehr Geburten in den Nachbarländern

Das sei eines der Hauptargumente junger Paare, sich gegen Kinder zu entscheiden, so Grieder: «Sie haben Angst, dass ein Lohn nicht ausreicht, um über die Runden zu kommen. Und viele Frauen fürchten sich, den Beruf für längere Zeit aufzugeben.» Ohne diesen wirtschaftlichen Druck falle es Paaren deutlich leichter, eine Familie zu gründen. Ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub mindere diese Last aber nur bedingt.

«Aus finanzieller Sicht wäre eine gemeinsame mehrwöchige Elternzeit, wie sie viele europäische Länder kennen, ein Riesenvorteil», ergänzt Martin. Davon ist auch Grieder überzeugt: «Diese Absicherung wäre sehr entlastend. So könnten sich Paare entspannt und mit Freude ins Abenteuer Kleinfamilie stürzen.»

Eine Elternzeit führte gar zu einem Babyboom, ist sich der Familienpsychologe sicher: «Die Geburtenrate in der Schweiz würde klar steigen.» Zahlen aus Nachbarländern legen das nahe. Als in den 90er-Jahren in Österreich die Elternzeit von einem auf zwei Jahre verlängert wurde, stieg die Geburtenrate um 12 Kinder pro 100 Frauen. Das zeigt eine Metastudie der London School of Economics.

Auch in Deutschland haben Elterngeld und die 36-monatige Elternzeit merklich Einfluss auf die Geburtenrate: Seit 2006 stieg die durchschnittliche Kinderanzahl von 1,33 auf 1,57. In der Schweiz war der Anstieg von 1,44 auf 1,52 im selben Zeitraum klar geringer. «In Deutschland haben Mütter zudem eine zweijährige Arbeitsplatzgarantie», so Grieder. Ein weiterer Bereich, wo die Schweiz noch weit hinterher hinke.

«Elternzeit erhöht Jobchancen der Frauen»

Auch Gudrun Sander, Direktorin des Kompetenzzentrums für Diversity&Inklusion an der Uni St.Gallen, sagt, Vaterschaftschaftsurlaub und Elternzeit trügen zu einem Kinderboom bei – wenn auch indirekt. Sie begründet das aus ökonomischer Sicht. Bei einer gemeinsamen Elternzeit sinke für Unternehmen das Risiko, Frauen einzustellen. Bei einer Geburt fehle dann nicht ausschliesslich die Mutter am Arbeitsort – sondern auch der Vater.

«Für Unternehmen ist es dann nicht mehr so entscheidend, ob sie Frauen oder Männer einstellen oder befördern. Das erhöht die Job- und Aufstiegschancen der Frauen.» Das führe dazu, dass Frauen besser verdienten und selbstsicherer würden. «Und wenn Frauen mehr Vertrauen haben, dass sie die Familie selber ernähren können, haben sie auch mehr Kinder», ergänzt Sander. Dies sei aber nur ein Puzzleteil in einem komplexen Bereich.

«Verantwortungslos und asozial»

Die Forderung nach einer mehrmonatigen Elternzeit schiesse weit übers Ziel hinaus, sagt dagegen SVP-Nationalrätin Verena Herzog. «Das zeigt einmal mehr die Fünfer- und Weggli-Mentalität: Man will Kinder und fordert zugleich die Unterstützung des Staates.» Das zeuge nicht von Eigenverantwortung.

Einen weiteren Sozialausbau könne sich die Schweiz schlicht nicht leisten. «Das wäre verantwortungslos und absolut asozial, auch gegenüber Kinderlosen», so Herzog. Zudem entstünden indirekte Kosten: Vor allem KMU würden gewaltig zur Kasse gebeten und wegen der Arbeitsausfälle organisatorisch vor grosse Probleme gestellt. «Letztlich würden dadurch Arbeitsplätze gefährdet.»

Dass so die Geburtenrate stiege, wäre zwar wunderbar – aber sehr kurzsichtig, ergänzt Herzog. Eltern trügen bis zum 18. Lebensjahr die Verantwortung für ihre Kinder, müssten auf vieles verzichten und sich auch finanziell einschränken. Zudem zeigten Studien in Spanien genau das Gegenteil. «Dort war die Geburtenrate in den Jahren nach der Einführung des zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs rückläufig.»

*Name der Redaktion bekannt

(rol)