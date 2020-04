Gibt es in Zukunft eine «Swiss Cloud»?

In Zusammenarbeit mit den Kantonen sowie Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft werden vertiefte Abklärungen zu Bedarf, Ausgestaltung, Notwendigkeit und Machbarkeit einer «Swiss Cloud» durchgeführt, wie der Bundesrat am Donnerstag mitteilt. Es solle ermittelt werden, ob und in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht, damit sowohl die Datensouveränität verbessert wie auch die Abhängigkeiten von den grossen internationalen Public Cloud Service Providern mittel- bis langfristig minimiert werden könne.

Zu prüfen ist laut Bundesrat auch, inwiefern eine «Swiss Cloud» zur Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Schweiz wie auch zur Entwicklung und Anwendung von Technologien in den Bereichen Künstliche Intelligenz und sichere Datenhaltung beitragen könnte.

Auf Vorhandenem aufbauen

Eine solche «Swiss Cloud» solle nicht zwingend von einem einzelnen Schweizer Cloud-Anbieter neu aufgebaut und betrieben werden müssen, sondern sich auf vorhandene dezentrale Infrastrukturen von mehreren Schweizer Public-Cloud-Providern abstützen können.

Der Bundesrat wird periodisch über die aktuellen Abklärungen informiert. Bis Ende Juni 2021 sollen Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen.

Mittels Cloud-Computing wird eine IT-Infrastruktur nicht lokal betrieben, sondern über das Internet verfügbar gemacht und beinhaltet in der Regel Speicherplatz und Rechenleistung und/oder Anwendungssoftware als Dienstleistung. Public Cloud bezeichnet eine Cloud-Infrastruktur, die dank Internet weltweit für die breite Öffentlichkeit oder von ganzen Industriebereichen genutzt werden kann.

(sda)