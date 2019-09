Gibts in der Schule bald Zungentraining?

Schweizer Jugendliche tun sich schwer, englische Wörter wie «think», «brother» oder «mother» auszusprechen. Dies zeigt eine nicht repräsentative Studie von Christine Gräppi, Doktorandin an der Uni Bern. Sie hat in ihrer Doktorarbeit untersucht, wie Berner Schüler die th-Laute in englischen Wörtern aussprechen.

Laut Gräppi sprechen viele Schüler ungern Worte wie «this» oder «with» vor der Klasse aus. «Oft haben sie Hemmungen, die Zungenspitze zwischen den Zähnen zu bewegen», so Gräppi. Um den Grund dafür herauszufinden, analysierte sie 600 der rund 7000 weltweiten Sprachen. Dabei stellte sie fest, dass es in nur 40 Sprachen th-Laute gibt. Sie kommen beispielsweise auch im Griechischen und Spanischen vor.

«weader» statt «weather»

Bisher wurde angenommen, dass Schweizer den th-Laut hauptsächlich mit s ersetzen. Gräppis Analyse relativiert das: Ein Aussprachetest an zwei Oberländer Gymnasien zeigt, dass der Laut häufiger durch ein d ersetzt wird. Gräppi nahm dafür einen Text mit 60 verschiedenen th-Worten auf und führte mittels Computerprogramm akustische Analysen durch.

Dabei kam heraus, dass die Mehrheit der 45 Probanden «weader» statt «weather» sagt. Bei Worten wie «thanks» oder «nothing» sprach über die Hälfte der Jugendlichen dagegen den th-Laut richtig aus. Die anderen betonten ihn als f, t oder s.

Lehrer sollen individuell auf Schüler eingehen

«Es scheint so, dass Schüler unterschiedliche Strategien anwenden, wie sie das th aussprechen», sagt Adrian Leemaan, Betreuer der Doktorarbeit. «Einige sagten konsequent d, einige wechselten zwischen d und f, andere verwendeten je nach Wort unterschiedliche Laute.» Die Resultate wurden kürzlich an einem internationalen Kongress in Melbourne präsentiert – und könnten laut der Universität weitreichende Konsequenzen für den Englischunterricht haben.

Laut Gräppi müsste im Unterricht viel individueller auf die Schüler eingegangen werden, zudem sollten neue Ausspracheübungen entwickelt werden. Eine Möglichkeit sei, durch Training der Artikulation – also durch ein Zungentraining zwischen Zungenspitze und Zähnen – die Problemzonen zu minimieren.

Training sei gerade beim th-Laut essenziell, da die unterschiedlichen Aussprachen die Kommunikation behindern könnten. Gemeinsam mit Leemann habe sich daher die Erziehungsdirektion des Kantons Bern über ihre Forschungsresultate informiert. Eine Antwort stehe noch aus.

