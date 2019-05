Giftiger Streit um Schusswaffentote

Zwei Wochen vor der Abstimmung über das revidierte Waffengesetz haben die Befürworter die Nase vorn: 57 Prozent wollen laut der jüngsten Tamedia-Umfrage ein Ja einlegen, nur noch 42 Prozent ein Nein. 1 Prozent machte keine Angaben zu den Stimmabsichten. Mit der Revision soll die neue EU-Waffenrichtlinie im Schweizer Recht umgesetzt werden. Gewisse halbautomatische Waffen würden verboten.

61 Prozent für AHV-Steuer-Vorlage



Wie bei der Revision des Waffenrechts zeichnet sich (STAF) eine Annahme ab. 61 Prozent sprechen sichderzeit für die Vorlage aus, mit der die Steuerprivilegien für Statusgesellschaften abgeschafft werden sollen. 36 Prozent lehnen sie laut der Tamedia-Umfrage ab. Weiterhin kommt die Vorlage bei den Senioren überdurchschnittlich gut an: 70 Prozent der über 65-Jährigen sagen Ja.

Wie die Umfrage zeigt, stehen die Wähler sämtlicher Parteien mit Ausnahme der SVP hinter der Vorlage. Richtig umstritten ist die Vorlage denn auch nur noch auf dem Land: Während in der Stadt 66 Prozent und in der Agglomeration 58 Prozent der Stimmberechtigten die Revision des Waffenrechts annehmen wollen, sind es auf dem Land nur 51 Prozent.

«Das ist eine unfaire Kampagne»

Die Gegner der Vorlage erklären das Resultat auch mit der «Desinformation», die von den Befürwortern betrieben werde. In der SP-Kampagne etwa formen Waffen einen Totenkopf auf rosa Hintergrund. Die Botschaft: Weniger Waffen führten zu weniger Waffengewalt. Luca Filippini, Präsident des Schweizer Schiesssportverbandes, kritisiert: «Das ist eine unfaire Kampagne. Die Schweiz hat gar kein Problem mit legalen Waffen.»

«In England ist das Waffengesetz extrem restriktiv – trotzdem gibt es ein riesiges Problem mit Waffengewalt.» Auch die Verhältnisse in Russland oder Japan zeigten, dass eine Einschränkung des Waffenbesitzes nicht zu weniger Waffengewalt führe. «Suizide etwa müssen wir mit Prävention bekämpfen und nicht, indem wir den Waffenbesitz einschränken.» Umfragen seien Momentaufnahmen. Man lasse sich von den Resultaten nicht entmutigen und werde bis am 19. Mai kämpfen.

Weniger Waffen = weniger Tote - jawohl! Genau deshalb hat Russland mit seinem drakonisch scharfen Waffengesetz (u.a. Ungefährlichkeits-Nachweis von 4 verschiedenen Ärzten...) auch eine 10-15x höhere Rate an absichtlichen Fremdtötungen als die Schweiz. https://t.co/HvoYWzkdwV — EU-Diktat Nein (@EUDiktatNein) March 31, 2019

«Die Umstände sind ganz andere»

SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf weist die Kritik an der Kampagne zurück: «Die russischen Verhältnisse sind nicht auf die Schweiz übertragbar. Die Umstände sind ganz andere.» Seit die Schweiz 1999 ihr erstes Waffengesetz eingeführt habe, habe sich die Zahl der Schusswaffentoten von über 400 pro Jahr halbiert. Auch psychologische Tests bei der Armee hätten sich unmittelbar in der Statistik niedergeschlagen.

Seiler Graf verweist auf eine aktuelle Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München. In einem Vergleich westeuropäischer Staaten inklusive Schweiz kamen die Forscher zum Schluss: Je strenger das Waffenrecht, desto weniger Morde und Suizide gebe es. «Wir wollten zeigen, dass es nicht nur um Schengen geht. Die Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung diese Ansicht teilt.»

Zur Umfrage

13'150 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 2. und 3. Mai online an der dritten Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage zu den eidgenössischen Vorlagen vom 19. Mai teilgenommen. Die Befragungen werden in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,4 Prozentpunkten. Weitere Informationen gibts hier.



