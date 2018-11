Gölä gibt der SVP einen Korb

Mundartrocker Marco Pfeuti alias Gölä will trotz einer Bitte der Berner SVP nicht Nationalrat werden. Er fühle sich «sehr geehrt» über die Anfrage, «schweren Herzens» wolle er aber nicht kandidieren, zitiert der «SonntagsBlick» aus einem Brief des 50-jährigen Musikers an die Kantonalpartei.

Umfrage Soll Gölä in die Politik? Ja, er weiss, was uns Büetzer beschäftigt.

Nein, sonst kommt seine Musik zu kurz.

Warum nicht?!

Ja, aber nicht bei der SVP.

Er habe im Moment keine Zeit und andere Prioritäten. Der Manager des Musikers erklärte, wenn Gölä so etwas wie ein Nationalratmandat ins Auge fassen wollte, würde er das seriös tun, was aus Zeitgründen neben dessen vielen unternehmerischen Projekten nicht drinliege.



«Gut zur SVP passen»

Gölä angefragt für eine Nationalratskandidatur 2019 hatte Hansruedi Wandfluh, Co-Präsident der Wahlleitung der Berner SVP. Mit seinem Gedankengut und seiner politischen Haltung würde der populäre Musiker gut zur SVP passen, war der alt Nationalrat überzeugt.

Dem Bericht zufolge nahm sich der Musiker für seinen Entscheid einige Tage Zeit. Gölä äusserte sich in der Vergangenheit etwa gegen politische Linke, faule Sozialhilfeempfänger und die EU – ganz nach dem Gusto der SVP.

(sda)