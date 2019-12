Google zeigt keine SBB-Verbindungen mehr an

Leser A. H. suchte auf Google nach einer ÖV-Verbindung von Chur in die Zentralschweiz. Doch der Routenplaner gab ihm bloss eine Fehlermeldung aus: «Die Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln konnte nicht berechnet werden.»

Ein Test von 20 Minuten zeigt: Seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag ist die beliebte Google-Maps-App nicht mehr in der Lage, Schweizer ÖV-Verbindungen anzuzeigen. Angezeigt werden nur noch internationale Züge, die ins oder aus dem Land fahren. Wer beispielsweise von Zürich nach Bern fahren möchte, wird mit dem ICE nach Basel Badischer Bahnhof geschickt und von dort mit einem weiteren ICE nach Bern.

Fehlerquelle ist unklar

Wer von Chur nach St. Gallen fahren will – eine Strecke, auf der keine internationalen Züge unterwegs sind – wird von Google auf Verbindungen mit dem deutschen Fernbus-Anbieter Flixbus verwiesen. Die Reisedauer beträgt so mit Umweg über das österreichische Bregenz mindestens vier Stunden und 9 Minuten. Der direkte Zug zwischen den beiden Städten benötigt eine Stunde und 23 Minuten.

SBB-Sprecher Raffael Hirt bestätigt das Problem. Es habe offenbar einen Fehler bei der Integration der Daten gegeben. «Ob der Fehler bei uns oder bei Google liegt, ist noch nicht klar», sagt Hirt. Die Bahn kläre das zurzeit ab.

Andere Apps, die via Open Data die Verbindungen beziehen, scheinen allerdings nicht betroffen zu sein. Sowohl die TCS-App «Einfach mobil» als auch die App «Quick ÖV» zeigen in einem Test korrekte Daten an. Möglich ist, dass Google die Daten nicht über Open Data bezieht, sondern über eine andere Datenquelle. Google teilt mit, der Fall befinde sich derzeit intern in der Abklärung.

(ehs)