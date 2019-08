Greta Thunberg startet Klimareise in Lausanne

Für ihre Klimareise verlässt Greta Thunberg ihre Heimat Schweden für längere Zeit. Ihr erster Stopp ist Lausanne. Hier nimmt sie am Montag am Klimagipfel «Smile for Future» teil. Es werden rund 450 Mitglieder der «Fridays for Future»-Bewegung aus 37 europäischen Ländern erwartet. Alle reisen mit dem Zug an.

Am Samstag hat Greta Thunberg ein Foto vom Start ihrer Reise gepostet:



Am Mittag spricht Initiatin Greta Thunberg vor den Medien. Während vier Tagen wird sie sich an Workshops und Debatten beteiligen.

Später reist die 16-Jährige weiter nach Grossbritannien. Ein Segelschiff wird die Aktivistin und ihren Vater nach New York bringen – ganz emissionsfrei natürlich.

In den USA werde Thunberg auch an Klimademonstrationen am 20. und 27. September teilnehmen, schrieb Skipper Boris Herrmann auf Twitter. Zudem plane sie, nach Kanada und Mexiko weiterzureisen und an der nächsten UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile Anfang Dezember teilzunehmen.

(woz)