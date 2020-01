«Wir sehen uns um 10.30 Uhr»

Um 10.30 Uhr ist der Startschuss für den Klimastreik am Bahnhofplatz in Lausanne. Zum Jubiläum der Bewegung climatestrike.ch ist auch Greta Thunberg dabei.

Ein Mitglied der Waadtländer Klimabewegung bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die junge Umweltaktivistin nach Lausanne komme. «Sie wird sicher auch eine Rede halten», sagte der Sprecher auf Anfrage.

Der Klimastreik ist ein Zwischenstopp auf dem Weg ans WEF. Bei der Protest-Wanderung wird sie jedoch nicht teilnehmen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Letztes Jahr verbrachte die Klimaaktivistin die Nächte in Graubünden jedoch in einem Zelt im «Arctic Basecamp». Damals verschickte sie auf Twitter eine Grussbotschaft bei minus 15 Grad. Und dieses Jahr?

Die Organisation «Arctic Basecamp» stellte ein Expeditionszelt zur Verfügung, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Sie bittet auf Twitter um Spenden, um den Mitgliedern der «Fridays for Future»-Bewegung das Übernachten zu finanzieren. «Arctic Basecamp» wird dieses Jahr zum vierten Mal in Folge seine Zelte am WEF aufschlagen.

We need help!!! At #wef2020 global youth #fridaysforfuture will camp w us as Arctic Basecamp Youth Delegates @GretaThunberg camped last year. A generous donor pays for half their trip but we need more. Support #fridaysforfuture + get good climate karmahttps://t.co/qGCSS0KC8l pic.twitter.com/WzoONQo20u — Arctic Basecamp (@ArcticBasecamp) January 10, 2020

(leg)