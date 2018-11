Langes Warten in der H&M-Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse: Der schwedische Modeladen lancierte die H&M-Moschino-Kollektion. Das italienische Modelabel zeichnet sich vor allem durch ihre humoristischen Details aus. Zum Beispiel findet man auf den Kleidungsstücken Herzchen, Disney-Figuren oder goldene Glitzeraccessoires. Ausserdem gibt es jetzt auch Kleider für Hunde zu kaufen (20 Minuten berichtete).

Um sich eines der heiss begehrten Stücke zu ergattern, standen Fans mehrere Stunden vor dem Laden an. Erste Besucher waren bereits um 5 Uhr vor den Türen. Um im Shop einkaufen zu gehen, kriegten sie ein Bändeli, welches sie für eine gewisse Zeitspanne einteilte, um dann shoppen gehen zu können.

«Ich war leider zu spät»

Unter den vielen Besuchern war auch die 26-jährige Alina, die sich unbedingt einen violetten Pullover kaufen wollte. Doch leider war die Nachfrage so gross, dass das Stück um circa 13 Uhr nicht mehr zu haben war: «Ich war leider zu spät. Zum Glück konnte ich mir noch ein letztes schwarzes T-Shirt mit Disney-Figuren darauf kaufen», sagt sie zu 20 Minuten.

Grosser Ansturm auf Moschino-Kollektion

Auch Patrick (19) hat vom Grossandrang gehört und kam extra mit seinem Freund hierher. «Drinnen war es super cool! Für die Männer hat es aber nicht so viele Sachen wie für die Frauen. Dafür konnte ich gleich etwas für meine Freundin kaufen.»

Praktisch ausverkauft

Die 19-jährige Yasmine sagt: «Eigentlich brauche ich nichts, aber man kauft einfach aus Lust.» Sie ist per Zufall an der wartenden Schlange vorbeigelaufen und konnte sich einen Besuch nicht entgehen lassen.

Bei H&M ist man mit der diesjährigen Designerkollektion sehr zufrieden, wie Sprecherin Maja Nizamov sagt. Die limitierte Kollektion sei in den H&M Flagshipstores in Zürich und Genf, im H&M Store in Bern sowie im Onlineshop erhältlich. Bis auf wenige Einzelstücke sei aber alles ausverkauft – in den Stores als auch online.

Was die Fans zur neuen Kollektion sagen und was sie genau gekauft haben, sehen Sie im Video oben.

(nzy)