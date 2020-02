«Ich sage demonstrativ nie Grüezi – das ist bünzlig»

Der Zugbegleiter begrüsst den Passagier mit einem aufgestellten «Grüezi» – und zurück kommt nichts. Dass das Personal solche Situationen nicht immer auf die leichte Schulter nimmt, bewies kürzlich eine SBB-Zugbegleiterin: Sie schenkte einem Pendler einen Gutschein, weil er sie als Einziger gegrüsst hatte. Das Thema bewegte die Leser. In über 800 Kommentaren stritten sie sich, ob gegrüsst werden soll oder nicht.

Auch als Taxifahrer mache er die Erfahrung, dass es Leuten immer schwerer falle, eine normale Begrüssung über die Lippen zu bringen, schreibt M.M.* aus St. Gallen. Vor einiger Zeit habe er sich deshalb dazu entschlossen, nach Mitternacht das Auto zu verriegeln und das Beifahrerfenster eine handbreit offen zu lassen. «Bevor ich nicht eine halbwegs vernünftige Begrüssung höre, steigt mir kein Gast ein.» Seit er dies eingeführt habe, fahre er zu 99 Prozent «lämpefrei».

Lob für tadelnden Chauffeur

Ähnliches erlebt eine Kassierin. «Leider ist zu grüssen heute zu viel verlangt. Das ist anstandslos, deshalb verstehe ich das Zugpersonal», schreibt diese. Dani findet: «Wenn man nicht grüsst oder nur darauf wartet, bis man zuerst gegrüsst wird, ist dies einfach respektlos.» Das Grüssen müsse das A und O unserer Gesellschaft sein.

Ein weiterer Leser findet es erschreckend, wie heute bereits die einfachsten Formen des Anstands fehlten. Er lobt die Reaktion eines Buschauffeurs im Berner Oberland. Dieser habe einen Fahrgast, der grusslos an ihm vorbeigegangen sei, zurechtgewiesen: «Auso Grüesse wär etz emu ned grad gfluechet!» Und dem «Grüezi» von Leser «tom winti» entkommt offenbar kein Zugbegleiter. Er findet nämlich: «In dem Fall wäre ich schon reich durchs Zugfahren.»

«Ich sage demonstrativ nie ‹Grüezi›!»

«TheBöng» hingegen macht klar: «Ich sag demonstrativ nie ‹Grüezi›!» Die Grussformel sei verstaubt und nur etwas für absolute Bünzlis. «So eine indirekte Erziehungsmassnahme.» Auch «Vielpendler» verzichtet lieber auf den Gruss. Wenn er praktisch die ganze Woche und manchmal täglich sogar mehrmals kontrolliert werde, empfinde er dies manchmal nur noch als Belästigung und Ruhestörung. «Vor allem nach einem harten Arbeitstag. Dann bin ich auch nicht mehr sehr freundlich ...»

Ein weiterer Leser findet: «Naja, also, wenn ein Zugbegleiter einmal ‹Guten Morgen› in die Kabine ruft und dann nur noch ‹Billett bitte›, dann fühle ich mich auch nicht gerade persönlich wahrgenommen.»



*Name der Redaktion bekannt.



Grüssen oder nicht? Das sagt der Experte

Herr Vochezer*, eine SBB-Kundenbegleiterin schenkte einem Pendler einen Gutschein, weil er sie gegrüsst hatte. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Dass man eigentlich schon positiv überrascht wird wegen etwas, das selbstverständlich sein sollte. Sind wir ein Volk von Ignoranten geworden?

Nein, wir sind keine ignorante Gesellschaft. Wir haben einen hohen Konsens in Sachen Grüssen. Auch beim Wandern grüssen sich alle. Aufgrund der stetig steigenden Einwohnerzahl wird aber vieles anonymer. Das ist aber noch lange keinen Grund, nicht zu grüssen. Auch danke zu sagen, haben wir verlernt. Warum ist das Grüssen wichtig?

Umgangsformen wie das Grüssen oder Danken schweissen eine Gesellschaft zusammen. Damit zollt man den Mitmenschen in unserer Gesellschaft Respekt. Gerade für das Zugpersonal oder auch das Verkaufspersonal ist es extrem wichtig, dass die Kunden den Gruss erwidern. Auch wenn man bei der Billettkontrolle beschäftigt ist, sollte man dem Zugbegleiter zeigen, dass man ihn als Menschen wahrnimmt. Das geht auch ohne «Grüezi» zu sagen. Wie?

Indem man das Handy kurz weglegt oder die Kopfhörer abnimmt und ein freundliches Lächeln aufsetzt. Im besten Fall sagt man dann noch Danke und wünscht einen schönen Tag. Ist man gerade am Telefon, ist ein kurzes Nicken völlig okay. Den ganzen Tag um Leute herum zu sein, ist anstrengend. Ein «Grüezi» oder «Guten Tag» ist ein Aufsteller für das Personal. Freundliche Umgangsformen setzen zudem viel positive Energie frei und sind ein grosser Türöffner. *Hanspeter Vochezer ist Knigge Coach und Butler in Küsnacht ZH.