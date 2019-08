Guggusstrasse? – Kein Guggus, die gibt es

Trifft Zeki auf ein Schild mit einem witzigen Ortsnamen, lacht er darüber nicht lange allein. Bereits im April machte er das Walliser Dorf Bitsch zum viralen Hit. Kürzlich strapazierte er auch mit einem Clip über witzige Schweizer Weg-, Orts- oder Haltestellennamen die Lachmuskeln seiner Community.

Über 100'000 User haben den Beitrag inzwischen angeklickt – und oft mit Tränen lachenden Emojis reagiert. «Ich habe mal ein Video über Bitsch gemacht und habe mir gedacht: Okay, eigentlich hat die Schweiz noch viel mehr komische Strassen- und Ortsnamen», sagt Zeki. Daraufhin sei er zwei Tage lang kreuz und quer durch die Schweiz gereist.

«Stinkgässli» fehle noch

Der Social-Media-Star von Swissmeme traf auf die Ortschaft Scherz (Kanton Aargau), den Knoblauchweg (Kanton Solothurn), die ÖV-Haltestelle Chäs und Brot und den Wegweiser Tubel (Bern), den Wegweiser Mohrenkopf (Kanton Uri), die Gibufstrasse (Kanton St. Gallen), die Luggwegstrasse (Kanton Zürich) und das Gumpisloch (Kanton Thurgau).

Einen Lieblingsnamen habe er nicht, so Zeki. «Ich frage mich, wer darauf kommt, die Strassen so zu nennen.» Selber wohnte er nie an einer Strasse mit Potenzial für einen viralen Hit. «Ich wohnte kürzlich an der ‹Schulgasse›, ein voll langweiliger Name.» Dafür sei er bereits auf einen weiteren lustigen Ortsnamen gestossen. «Im Kanton Nidwalden existiert die Ortschaft Rotzloch.»

Auch die User haben schon einige weitere Vorschläge parat. «Stinkgässli in Wil SG häsch vergässe», schreibt eine Userin auf Facebook. Eine andere macht auf den Flurnamen «Holzschupisse» im Berner Seeland aufmerksam.

Stösst man in Ihrer Umgebung auch auf seltsame oder witzige Orts- oder Strassennamen? Oder fiel Ihnen sonst irgendwo ein Schild mit speziellem Orts- oder Strassennamen auf? Schicken Sie uns ein Foto davon hier: