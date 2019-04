«Gymi-Coaching kann aus ‹Deppen› Genies machen»

Rund 30 Prozent der Gymischüler sieht ETH-Professorin Elsbeth Stern fehl am Platz. Gemessen am Intelligenzquotienten seien sie eigentlich zu dumm fürs Gymi, sagt sie. So sässen sogar einzelne Schüler mit einem unterdurchschnittlichen IQ in der Kanti, sagt Stern in der «SonntagsZeitung». Die Professorin vertritt die These, dass viele Eltern ihre Kinder ins Gymi boxen, weil sie sich mit einem anderen Weg nicht abfinden könnten.

Im Internet wimmelt es von Lerncoachs, die um Schüler buhlen. «Wir bringen dich aufs Gymi» oder «Auf direktem Flug ins Gymi» lauten einschlägige Slogans. Lerncoachs betonen, dass Lernen und Motivation für eine erfolgreiche Gymiprüfung entscheidend seien. «Die Erfolgsquote bei der Aufnahmeprüfung liegt deutlich über 50 Prozent», sagt Doris Friess, Geschäftsführerin der LernOase Schweiz GmbH. Durch die ausserschulischen Angebote werde oft der Knopf im Kopf gelöst.

Sogar Mathe-Coach Philip von tutor24.ch gibt zu: «Mit Nachhilfestunden und Coaching kann man aus jedem ‹Deppen› ein Genie machen. » Schon Einstein habe gesagt, dass Genie ein Prozent Talent und 99 Prozent Fleiss sei.

«Habe schon manche Schüler ins Gymi gebracht»

Besonders aus «Patienten», so nennt Philip seine Schüler, könne man viel rausholen, starteten sie bereits mindestens ein Semester vorher mit der Gymivorbereitung. «Ich habe schon manche Schüler ins Gymi gebracht, auch solche mit einem Schnitt unter 5 am Anfang.» Eltern, die das Coaching aber als Ticket ins Gymi sähen, lägen falsch. «Es braucht Fleiss, Zeit, Motivation und eine gewisse Grundintelligenz.»

Laut den Lerncoachs können aber auch Schüler, die mit viel Fleiss den Sprung ins Gymi geschafft haben, die Matur schaffen. «In der Regel müssen die Gymilehrer einen Drittel rausekeln, weil sie sonst mehr Klassen führen müssten», sagt Ursi Neurohr, Leiterin von Learnwell. Wichtig sei aber, dass der Stoff auch gut vermittelt werde und die Lehrpersonen alles täten, um die Schüler zur Matur zu bringen.

Fragwürdige Leistungen

Die boomenden Coachings haben Folgen. Um die Kanti zu schaffen, brauche es sowohl Intelligenz als auch Motivation, sagt Lucius Hartmann, Lehrer an der Kantonsschule Zürcher Oberland und Vizepräsident des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG. «Es gibt natürlich immer wieder Fälle, bei denen man sich fragt: ‹Wie hat es dieser Schüler oder diese Schülerin ans Gymi geschafft?›», sagt Hartmann.

Diese Schüler fallen laut Hartmann sofort auf. «Sie schreiben von Anfang an in vielen Fächern schlechte Noten.» Es sei nicht auszuschliessen, dass es diese Schüler nur aufgrund von intensiven Lerncoachings ins Gymi geschafft haben.

Hartmann: «In der Probezeit kommen sie dann an den Anschlag, weil sie plötzlich viele verschiedene Fächer haben und für jedes einzelne davon nicht mehr so viel Vorbereitungszeit investieren können wie in die Gymiprüfung.» Besonders auch im Fach Latein kämen die Schwächen schnell zum Vorschein. Die Sprache teste viele im Gymie gefragte Fähigkeiten.

Prüfung müsse abgeschafft werden

Damit weniger Schüler ins Gymi geboxt werden, fordert Hartmann eine andere Informationspolitik. «Die Bildungspolitik muss Eltern und Schülern klarmachen, dass das Gymnasium nicht der einzige Weg zur Hochschule ist.»

Philippe Wampfler, Lehrer an der Kanti Enge ZH, vertritt eine andere Meinung. «Das Gymi ist nicht nur eine Schule für die intelligentesten Schüler», sagt er. Etwa der Kanton Zürich müsse von der starken Selektion abkommen. Die Aufnahmeprüfung setze einen enormen Druck auf und sei nicht lernförderlich. «Durch den Prüfungsdruck können Schüler keinen eigenen Lernantrieb entwickeln.» Wampfler macht sich deshalb für eine «sofortige Abschaffung» der Gymiprüfung stark.