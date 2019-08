Was für einen Wert hat mein Körper?

Vor einiger Zeit erhielt ich per Whatsapp eine Körpergrafik mit der Überschrift: «Lass dir nicht sagen, du seist wertlos.» Für eine Niere gäbe es 138'700 Dollar, für einen Liter Blut 630 Dollar, für die Augen 19'800 Dollar. So die angeblichen Preise verschiedener Körperteile auf dem Schwarzmarkt.

Doch ist es tatsächlich so einfach, den eigenen Körper zu Geld zu machen? Was für einen Wert haben einzelne Körperteile wirklich? Was darf gehandelt werden und was nicht? Auf der Suche nach Antworten habe ich mein Blut, Haare, Eizellen und eine Niere in der Schweiz und im Ausland feilgeboten – und mich in einem Erotikclub vorgestellt.

Organpreise auf dem Schwarzmarkt: In den sozialen Medien kursieren solche Körper-Grafiken.



Teil 1 – Ein Konfibrot für mein Blut

Das Geschäft mit menschlichem Blut boomt, denn Blut kann nicht künstlich hergestellt werden. Der weltweite Umsatz beträgt derzeit rund 21 Milliarden Franken (siehe Infobox). Auch Privatpersonen bekommen einen Stück des Kuchens ab: In Deutschland etwa vergüten private Spendedienste Vollblutspenden mit 15 bis 25 Euro. Für zeitintensivere Plasma- und Thrombozytenspenden gibt es 25 bis 40 Euro. In den USA versprechen Unternehmen sogar einen Monatsverdienst von bis zu 400 Dollar für Plasmaspenden. Seit der Wirtschaftskrise 2008 hat sich die Zahl der amerikanischen Plasmaspenden mehr als verdoppelt.

An einem warmen Julimorgen spaziere ich in ein Spendezentrum in Zürich. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Die rund zwanzig Liegen sind fast alle leer. Es hat mehr Personal als Spender. Alle in den Ferien, sagt die Pflegefachfrau. Sie pikst mir für eine Blutkontrolle in den Finger und drückt mir einen Fragebogen in die Hand: Nein, ich bin nicht tätowiert, trage kein permanentes Make-up und habe weder Piercings noch ein sexuelles Risikoverhalten. Ich bin volljährig, über 50 Kilo, gesund und war in den letzten sechs Monate nicht in einem Malariagebiet.



Tattoos, permanentes Make-up oder sexuelles Risikoverhalten? Ein Auszug aus dem Fragebogen zum Blutspenden.

Das freut die Ärztin beim anschliessenden Gespräch. Ob ich denn auch bereit wäre, Blutstammzellen oder Knochenmark zu spenden, die für Leukämie-Patienten lebensrettend sein können? Dafür wird das Knochenmark durch mehrere Punktionen unter Vollnarkose dem Beckenknochen entnommen. Der Spender ist fünf bis sechs Tage arbeitsunfähig. Ich verspreche, es mir zu überlegen. Aber insgeheim weiss ich, dass meine Solidarität mit Fremden nicht über die Blutspende hinausgehen wird - unabhängig davon, dass man dafür nicht bezahlt wird. Zu schmerzhaft erscheint mir der Eingriff, zu hoch der Preis, einige Tage krankgeschrieben zu sein. Und was, wenn bei der Vollnarkose etwas schief geht? Ich blicke auf den Krebskranken im Prospekt und habe ein schlechtes Gewissen. Die Blutspende erscheint mir auf einmal banal.

«Blut gegen Geld? Das ist nicht zu verantworten.»

Ich soll mich zur Stärkung bitte am Buffet bedienen, heisst es: Kaffee, Fruchtsäfte, Äpfel, Riegel, Joghurts und Sandwiches stehen kostenlos bereit. Ich schmiere mir ein Konfibrot und trinke eine Schoggimilch. Mein Blick wandert zur Geschenk-Vitrine, die zum Spenden animieren soll. Denn Geld gibt es keines für mein Blut. Dafür bekomme ich als Erstspender eine Pflasterbox, bei der 50. Spende gibt es eine Geldbörse aus Nappaleder vom Vollrind und zur 250. Spende ein Messerset von Victorinox. Da Frauen nicht mehr als dreimal pro Jahr Vollblut spenden sollten, rückt Letzteres für mich in weite Ferne.



Im Gegensatz zu anderen Ländern erhalten Blutspender in der Schweiz kein Geld, dafür eine kostenlose Stärkung und kleine Geschenke.

Im Gegensatz zu den USA oder Deutschland ist Blut in der Schweiz nicht kommerzialisiert, obwohl die Spenden seit Jahren abnehmen. «Würden Menschen aufgrund einer finanziellen Notlage Blut spenden, wäre das nicht zu verantworten», halten die Blutspendedienste des Schweizerischen Roten Kreuzes fest. Wer nicht an einer Blutspende verdiene, habe zudem kein Interesse, eine allfällige Risikosituation zu verschweigen.

In wessen Adern fliesst wohl mein Blut?

Gleich soll mir eine Pflegefachfrau mit einer dicken Nadel die Vene in der Ellenbeuge punktieren und mir innerhalb von 10 Minuten einen halben Liter Blut entnehmen. Ich frage mich, in wessen Adern mein Blut wohl fliessen wird. In die eines Unfallopfers? Oder eines Krebspatienten? Doch dann schüttelt die Ärztin den Kopf. Der Blutdruck ist zu tief. Ich würde nach der Blutentnahme wohl zusammenklappen. Auch ein zweiter Versuch drei Wochen und zwei Tassen starker Kaffee später scheitert. Ich beschliesse, in Zukunft nun wirklich mehr zu trinken und endlich wieder Sport zu treiben.