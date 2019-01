«Wir haben den Doppeladler genossen»

20 Minuten trifft den kosovarischen Präsidenten nach seinem WEF-Marathon am Donnerstagnachmittag in der Lobby seines Hotels. Hasim Thaçi wirkt müde, aber zufrieden. Von mehreren Security-Leuten begleitet setzen wir uns zu ihm.

Ex-Paramilitär mit Schweizer Vergangenheit

Hashim Thaçi ist seit dem 7.April 2016 Präsident der Republik Kosovo. Er war von 2008 bis 2014 erster Ministerpräsident der Republik seit ihrer Unabhängigkeitserklärung. Zudem war er Mitbegründer und Führer der paramilitärischen Organisation UÇK, die im Kosovokrieg Ende der 90er-Jahre operierte.



1993 wurde er in Albanien wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Thaçi wanderte daraufhin in die Schweiz aus, er schrieb sich an der Universität Zürich als Student der Politikwissenschaften ein. Zwei Jahre später erhielt er den Status eines anerkannten Flüchtlings. Er lebte vorwiegend in Dietikon ZH und arbeitete als

Eisenbahnrangierer. 20M

Herr Thaçi, wie gefällt es Ihnen, wieder zurück in der Schweiz zu sein?

Davos ist ein ausserordentlich schöner, inspirierender Ort. Aber es ist auch sehr schön, hier am WEF mit Vertreter von Regierungen und internationalen Organisationen zu sprechen.

Wie würden Sie die Beziehung zwischen der Schweiz und Kosovo beschreiben?

Wir haben exzellente Beziehungen zur Schweiz. Die grösste Diaspora der Welt lebt schliesslich hier. Daher wollen wir die Beziehungen natürlich stets noch weiter verbessern und vertiefen. Ich bin der Schweiz sehr dankbar gegenüber, dass sie uns mit offenen Armen empfangen hat.

Ist die Schweiz ein Vorbild für den Kosovo?

Klar. Unser Ziel ist es, die Schweiz des Balkans zu sein: Vom Zusammenleben vieler Völker verschiedener Ethnien bis hin zur wirtschaftlichen Entwicklung, Wohlstand und Frieden.

Wie unterscheiden sich Kosovaren in der Schweiz von jenen im Kosovo? Sind unsere Kosovaren pünktlicher?

(lacht) Egal wo wir leben, wir Albaner sind gleich. Aber ich freue mich natürlich darüber, dass sie sich jeden Tag mehr und mehr integrieren. Das Schweizer Fussballteam etwa hat im Kosovo zwei Millionen Fans. Es ist schön, all diese Leute [Kosovaren aus der Schweiz, Anm. d. Red.] im Sommer im Kosovo begrüssen zu dürfen. Denn sie bringen nicht nur wertvolle Erfahrungen mit, sondern auch Geld und Investments. Obwohl die Generation jetzt langsam wechselt: Die Liebe zum Heimatland Kosovo bleibt die gleiche. Gleichzeitig freue ich mich darüber, dass sie ein gutes Leben geniessen können und dass sie sich hier in der Schweiz gut aufgehoben fühlen.

Junge Schweiz-Albaner kehren gut ausgebildet in das Land ihrer Väter zurück, um ein Geschäft aufzubauen. Hält der Trend an?

Was zählt ist, dass diese Leute erfolgreich sind - egal wo. Wir wollen Konditionen schaffen, damit diejenigen, die zurückkehren wollen, dies auch können. Gleichzeitig freuen wir uns über diejenigen, die in der Schweiz erfolgreich geworden sind und da bleiben wollen.

Zu reden geben immer wieder die hohen Preise für Flüge von der Schweiz nach Kosovo – speziell zur Ferienzeit rufen sie Betrüger auf den Plan. Ist das ein Problem, das sie lösen wollen?

Was Flugpreise angeht, so haben wir einen freien Markt. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Aber jene, die mit den Flugtickets betrügen, sollten gemäss unseren Gesetzen bestraft werden. Betrug bekämpfe ich kompromisslos.

In der Schweiz leben Kosovaren und Serben in Frieden. Ausser im Sommer 2018: Nach dem Spiel Schweiz gegen Serbien kam es zu Ausschreitungen. Wie erklären Sie sich das?

Sport bringt Leute zusammen. Aber dieses Spiel war einfach sehr emotional.

Stört es Sie, dass Xhaka, Shaqiri und Co. für die Schweiz spielen?

Ich würde sie sehr gerne bei uns spielen sehen. Aber wir sind glücklich, sie für die Schweiz spielen zu sehen. Es ist ihre Entscheidung. Ich kenne ihre Familien. Es sind sehr gute Familien, die sich für die nationale Sache eingesetzt haben. Wir haben den Doppeladler genossen, als sie die Tore geschossen haben.

Nicht bei allen kam der Doppeladler hierzulande gut an. Was entgegnen Sie?

Jeder sollte das Recht haben, seinen Sieg so zu feiern, wie ihm danach ist. Ausserdem gehört der Doppeladler nicht nur zu einer nationalen Ethnie.

Viele Albaner leisten in der Schweiz Militärdienst. Jetzt will auch der Kosovo eine Armee aufbauen. Was können Sie von der Schweiz lernen?

Zuerst möchte ich der Schweizer Armee dafür bedanken, dass sie sich im Kosovo für den Frieden einsetzen. Diese Frauen und Männer dienen als Vorbild für die Armee, die wir aufbauen wollen. Die internationalen Truppe KFOR sollte solange im Kosovo bleiben, wie es nötig ist, den Frieden aufrechtzuerhalten.

Sie haben gesagt, dass Sie der Nato und der EU beitreten wollen. Wann soll das sein?

Es ist unsere Vision so bald wie möglich der Nato und der EU beizutreten.

Kommen wir zum Persönlichen: Im vergangenen Jahr erschien eine Biografie, geschrieben von zwei Journalisten der «Times». Wie würden Sie sich in einem Satz beschreiben?

Ich stehe im Dienst des Volkes – mein ganzes Leben lang. Angefangen beim Kampf um Freiheit, dann um die Unabhängigkeit und jetzt für die Integration des Kosovos in die Nato und die EU.

Der Schweizer Ex-Ständerat und Europarats-Abgeordnete Dick Marty hat ihnen vor Jahren in einem Bericht Organ- und Drogenhandel vorgeworfen. Inwiefern beschäftigt Sie das noch?

Ich bin fokussiert auf das Ziel der Mitgliedschaft bei EU und Nato, und ich möchte Reformen im Kosovo machen. Gerüchte bringen mich nicht von diesem Ziel ab. Diese Gerüchte gibt es seit 30 Jahren, erst gestreut von Serbien, dann von Gegnern der Unabhängigkeit Kosovos. Es wird immer Idioten auf der Welt geben, man kann

Landsleute kritisieren immer wieder Ihre angebliche Nähe zu Serbien. Wie stehen Sie zu Serbien?

Serbien sieht mich als grösster Feind im Kosovo. Aber es stimmt, dass ich versuche, einen Friedensvertrag mit Serbien zu erreichen. Deswegen werde ich von Gegnern attackiert. Ich verstehe die radikalen und extremen Stimmen, aber unter keinen Umständen werde ich es erlauben, dass wir zu den Tragödien der Vergangenheit zurückkehren. Wir werden arbeiten für Frieden, Stabilität und Wohlstand, für ein Abkommen, das langwährenden Frieden für den Kosovo und die Region bringt.

Sie werden gehasst oder geliebt von Ihren Landsleuten. Woher kommt das?

(lacht). Ich liebe sie alle! Jene, die in den letzten zwölf Jahren für mich gestimmt haben, aber auch jene, die nicht für mich gestimmt haben. Ich diene allen Bürgern.

Eine letzte Frage: Ein Stargast am WEF ist die erst 16-Jährige Greta Thunberg. Was halten Sie vom Engagement der jungen Umweltaktivistin? Wie grün leben Sie selbst?

Greta ist Teil von Davos. Grün zu sein, bedeutet für mich heutzutage den grössten Patriotismus, den man zeigen kann. Das gilt für den Kosovo, die Region und darüber hinaus. Patriot zu sein, heisst heute nicht, Krieg zu führen, sondern Bäume zu pflanzen.

Am Ende des Interviews fragt uns Präsident Thaçi, ob er seinen Landsleuten eine Grussbotschaft zukommen lassen darf. Auf unser Nicken hin faltet er seine Hände, formt sie zum Doppeladler – und lacht.