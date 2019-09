Was ist an eurer Schule zum Znüni erlaubt?

Viele Schweizer Kantone, Städte und Schulen geben Richtlinien heraus, was ein gesunder Znüni ist und was nicht. In Genf werden diese laut Aussage einiger Eltern sehr streng umgesetzt, wie die Westschweizer Zeitung «Tribune de Genève» berichtet. An gewissen Schulen seien beispielsweise Schokoladenbrötchen ohne Ausnahme strikt verboten.

Umfrage Haben Lehrer den Znüni Ihrer Kinder konfisziert? Ja, das ist schon vorgekommen.

Nein, aber es gibt sonst strenge Znüni-Regeln.

Nein, ich gebe meinem Kind nur gesundes Essen mit.

Ich habe keine Kinder.

Haben auch Sie Kinder in einem Kindergarten oder in einer Schule, die gewisse Znünis nicht toleriert? Wie reagieren die Lehrpersonen, wenn Ihre Kinder «unerlaubtes» Essen mitnehmen? Wurde dieses schon einmal konfisziert?

