«Alle Termine sind weg, ich musste 80 Leute anrufen»

Dieser Angriff sitzt: Das Online-Buchungssystem für Coiffure-Betriebe «hellocut» wurde am Donnerstag von Unbekannten gehackt. Die Folgen für die Salons in der Vorweihnachtszeit sind verheerend. «Sämtliche Termine sind weg, Kundendaten und Informationen über beispielsweise Farbrezepte und persönliche Haarschnitte verloren», klagt Janine Spottek, Inhaberin des Coiffeur-Salons FX-Effects in Hüntwangen. «Wir hatten unser 20-Jähriges Jubiläum. Jetzt müssen wir von vorne anfangen.»

Papieragenda statt Online-Tool



«Für uns waren die letzten vier Tage sehr schwer», sagt Spottek. Ohne Online-Buchungskalender wisse man nicht, wer wann in den Salon kommt. Vorübergehend führe sie mit einer Papieragenda Buch und sei darauf angewiesen, dass ihre Kunden den Salon kontaktieren. «Wir sind zum Glück ein kleiner Betrieb auf dem Land. Ich kenne viele meiner Kunden persönlich und konnte schon über 80 Personen anrufen.» Das Verständnis sei gross. Sie erhalte zudem viel Hilfe von Freunden: «Am Samstag hat meine Freundin den Telefondienst für über 12 Stunden übernommen», so Spottek. Das Chaos werde aber sicher bis Anfang nächstes Jahr anhalten.

Vom Macher der Plattform «hellocut», Marcel Fiechter, ist Spottek enttäuscht. Er melde sich seit Donnerstag nicht mehr. «Ich hätte mehr Unterstützung und wenigstens eine Antwort von ihm erwartet», sagt sie.

Auch Gino Chilla hat das Vertauen in «hellocut» verloren. Chilla ist Präsident der Sektion Bülach-Dielsdorf von Coiffuresuisse und Inhaber des Coiffeursalons «Gino Hairdesign» in Neerach. Er führt 12 Mitarbeiter. «Der Vorfall war uns eine Lehre. Ab Mittwoch haben wir ein neues Betriebssystem, das alle Daten doppelt abspeichert», sagt Chilla.

Kundendaten und Telefonnummern sind bei Chilla nicht verloren. «Wir speichern alles auf fünf verschiedenen Plattformen ab. Eine Speicherkarte nehmen ich jeden Tag nach Hause. Diese Daten sind meine Kapital – das sollte jedes Coiffeurgeschäft wissen.» Da der Terminkalender aber weg ist, müssen insgesamt 1300 Kunden, die in den letzten drei Monate in den Salon kamen, angerufen und per Mail kontaktiert werden. Der Aufwand sei riesig, sagt Chilla.

Die Vorweihnachtszeit sei die umsatzstärkste Periode im Jahr. Nun könne der Coiffure seit Donnerstag keine neuen Termine annehmen. «Am Freitag mussten wir 35 Kunden bis nächste Woche vertrösten», sagt Chilla. Der Verlust für sein Geschäft werde mehrere Tausend Franken betragen.

Hacker wollen Geld



Plattform-Betreiber Fiechter kann die Vorwürfe nachvollziehen. Er arbeite aber mit Hochdruck, um das Problem zu lösen, erklärt er gegenüber 20 Minuten. «Ich habe bereits viele Anrufe entgegengenommen. Mehr Kapazität habe ich nicht.» Fiechter bedauert die Umstände. Swisscom und Postfinance hätten solche Vorfälle auch schon gehabt. Der Server sei durch einen der schlimmsten Trojaner angegriffen worden und alle Daten mit einer militärischen Verschlüsselung verändert, sagt Fiechter. Verschiedene Top-Spezialisten seien schon am Werk gewesen – bisher erfolglos.

«Die Hacker verlangen Geld für einen Schlüssel, der das System wieder freischalten würde», sagt Fiechter. Das sei aber nur eine Abzockmasche. Am Montag will Fiechter zur Polizei gehen, um den Vorfall zu melden. Ausserdem wird sich dann ein ein weiterer IT-Spezialist mit dem gehackten System befassen. Bis am Abend will er die betroffenen Coiffure-Salons über den Weitergang und mögliche Lösungen informieren.

