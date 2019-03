Hackerin entdeckt neue Lücke im Post-E-Voting

Während eines Monats prüften über 3000 Hacker in einem öffentlichen Test, wie sicher das E-Voting-System der Post ist. Mitte März entdeckten sie bereits eine kritische Sicherheitslücke.

Die kanadische Kryptologin Sarah Jamie Lewis deckt nun einen weiteren Missstand auf, wie die Initianten der Volksinitiative «Für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie» schreiben.

Unerwünschte Stimmen können unterdrückt werden



Laut Lewis können abgegebene Stimmen für ungültig erklärt werden lassen, ohne dass dies zuverlässig bemerkt wird. «Formal würde trotzdem der Beweis erbracht werden, dass keine Manipulation stattgefunden hat. Somit liessen sich unerwünschte Stimmen zum Verschwinden bringen», schreiben die Initianten. Lewis nahm nicht am sogenannten Intrusionstest der Post teil, sondern überprüfte den von der Post offengelegten Quellcode in Eigenregie.

Ihre Befunde machten die Forscher am Montag öffentlich:

The technical paper is here: https://t.co/KQN4iQeXCp

The cheating decryption proofs are here: https://t.co/oWD4I7Voia@SarahJamieLewis @matthew_d_green #NSWVotes