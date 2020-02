Hätte die Katze gerettet werden können?

Eine brutale Szene spielte sich am Dienstag in der Nähe des Arbeitsplatzes von Leser-Reporter A. F.* ab: Beim Mittagessen sahen er und seine Kollegen, wie eine Katze einem Adler zum Opfer fiel. Der Adler packte sie und tötete sie anschliessend. Die Katze sei beim Mausen von ihrem Angreifer überrascht worden, berichtete F.

In einem Video hielt er die Szene aus Werdenberg SG fest. Danach sei der Adler lange über dem Tier gekreist, sagt F. weiter. Die Attacke bewegte die Leser. Unter den über 1000 Kommentaren sind auch zahlreiche, die mit dem Leser-Reporter und seinen Arbeitskollegen hart ins Gericht gehen.

«Wieso haben die nicht geholfen?»

Leserin Kate äussert sich als «gerade zutiefst erschüttert». Sie wirft den Zeugen vor: «Wieso haben die das bitte gefilmt und nicht geholfen?! Gehts noch? Diese Katze gehörte jemandem und wird nun schmerzlichst vermisst!» Auch Leser der Denker kritisiert: «Und warum haben die Gaffer nicht das Fenster aufgemacht und den Adler zu vertreiben versucht?» Sven Basler fordert gar eine Strafe wegen unterlassener Hilfeleistung.

A. F.* verteidigt den Verzicht auf einen Rettungsversuch der Katze. «Alles ging sehr schnell. Innerhalb von drei bis vier Minuten war das Drama vorbei», sagt er. Zudem sei niemandem in den Sinn gekommen, einen Kampf mit einem Adler aufzunehmen. «Wir wollten keine Verletzungen riskieren.»

«Hier spielt die Natur»

Laut F. spielte sich das Drama zudem nicht in nächster Nähe ab. «Es passierte ziemlich weit oben am Hang, die Luftlinie beträgt locker 25 Meter. Ich habe die Szene mit zehnfacher Vergrösserung gefilmt.» Hätte jemand der Katze zur Hilfe eilen wollen, hätte die Zeit ohnehin nicht mehr gereicht, ist er überzeugt. «Nur schon bis wir aus der Firma herausgekommen wären, hätte es Minuten gedauert.»

Daniel Kleger, Präsident der Schweizerischen Falkner-Vereinigung, rät davon ab, in solchen Situationen einzugreifen. «Solange keine Personen gefährdet sind, sollte man nicht eingreifen, wenn ein Tier eine Beute jagt. Hier spielt die Natur.»

«Adler hätte davon abgelassen»

Dennoch sind Rettungsversuche nicht aussichtslos. «Hätte jemand den Adler zu verjagen versucht, hätte er höchstwahrscheinlich von der Katze abgelassen», sagt Kleger. Vor einiger Zeit machten Greifvögel Schlagzeilen, die auf Jogger losgingen. Laut Kleger werden Greifvögel für den Menschen aber nur zur Gefahr, wenn sie ihren Horst und ihre Jungvögel verteidigen.

Attackierten Katzen stellt Kleger jedoch eine schlechte Prognose aus. «Der Adler ist ein Grifftöter. Meist umschliesst er mit seinen Klauen zuerst den Kopf seiner Beute und drückt zu, bis sie stirbt.» Den betreffenden Vogel identifiziert er im Video als Steinadler.

«Katze passt absolut ins Beuteschema»

Kleger ist selbst noch nie Zeuge eines derartigen Beutefangs geworden. «Trotzdem ist es nicht aussergewöhnlich, dass Adler Katzen schlagen», sagt er. Die Katze passe absolut ins Beuteschema des Adlers. «In Adlerhorsten entdeckte man schon oft neben Murmeltieren und Hasen auch Katzen.» Der Adler jage das, was ihn den geringsten Aufwand koste. «Gelegenheit macht Diebe, auch im Fall von Katzen.»

Das grosse Mitleid mit der Katze hält Kleger für übertrieben. «Die Natur ist kein Ponyhof. So wie der Adler eine liebe Katze getötet hat, jagt eine Katze einen lieben Vogel.»

A. F. und seine Kollegen konnten den Besitzer der getöteten Katze nicht ausfindig machen. Ein Familienmitglied eines Arbeitskollegen arbeite in der Tierkörpersammelstelle in Buchs und habe die Katze dort abgegeben, so F. «Dort stellte sich heraus, dass die Katze nicht gechippt war.»

Offenbar nicht der erste Fall

Mit dem aktuellen Fall erfährt Daniel Meister vom Verein der Katzenfreunde Werdenberg & Sarganserland nicht zum ersten Mal von einer Adlerattacke in der Region: «Ein Bauer erzählte mir etwa vor einem Jahr, dass er auf dem Grabserberg gesehen habe, wie ein Adler eine Katze schlage.»

Er rechne in den nächsten Tagen mit vielen besorgten Katzenbesitzern, sagt Meister. «Leider haben wir kein Rezept, um die Katze vor dem Adler zu schützen, ausser man sperrt sie ein.» Über die Frage, ob das artgerecht sei, könne man sich streiten.

