Hajdgenoss, warum zeigst du dein Gesicht nicht?

Er ist ein scharfer Beobachter. Er weiss genau, wie sich die «Basic Schwizerin» im Winter verhält – sie trinkt Glühwein, trägt einen Teppich als Schal und postet ein Bild der Weihnachtsbeleuchtung in der Zürcher Bahnhofsstrasse. Er weiss, auf welche Chips die Träger von Vans-Schuhen stehen und was Ausländer fühlen, wenn sie «Härdöpfel» statt «Kartoffel» sagen. Genauso wie Memes erstellt er gerne «Starterpacks», in denen er bestimmte Personengruppe kategorisiert. Er nennt sich Hajdi und hat auf Social Media über 300 000 Abonnenten.

Über sich selbst gibt der Kopf hinter dem Profil hingegen nichts preis. Viele Follower rätselten schon lange über seine Identität. Zum Jahreswechsel kündigte Hajdi auch an: «Es isch bald 2019 und mir wüsset immernonig, wie Hajdgenoss usgseht.» Ein User setzte ihm in einem Kommentar darauf eine Deadline. Erreiche der Kommentar 1000 Likes, müsse er sein Gesicht zeigen, forderte dieser.

«Sonst bin ich weniger spannend»

Aber auch die Deadline stimmt Hajdgenoss nicht um. Er habe in der letzten Zeit rund 100 Anfragen von Followern erhalten, die ihn um ein Outing gebeten hätten, sagt er zu 20 Minuten. «Aber ich bleibe dabei: Ich zeige mich nicht. Sonst bin ich weniger spannend und interessant.» Im Zentrum stehe nicht er. «Es geht schlussendlich nur um meine Memes.» Zudem wolle er bewusst einen Gegenpol bilden zu den Influencern, die sich in ihren Profilen täglich auf Fotos inszenierten. «Ich mache mich oft lustig über diese Influencer.»

Hajdgenoss will aber auch einen Rummel um seine Person vermeiden. «Ich möchte auf der Strasse nicht immer angesprochen werden.» Er studiere Ingenieurwissenschaften und habe andere berufliche Ziele, als berühmt zu werden. Bezüglich Aussehen konnte 20 Minuten aber etwas aus ihm herausquetschen: «Ich bin 24 und sehe nicht aus wie ein typischer Schweizer.» Oft reagierten Leute deshalb überrascht, erfuhren sie, dass er der Kopf hinter dem Hajdgenoss sei. Der Name setzt sich aus dem etwa im Kroatischen gebräuchlichen Hajde (dt. Komm!) und dem deutschen Eidgenosse zusammen.

Manchmal bereue er sein Outing

Zeki von Swissmeme kann Hajdgenoss’ Anspruch, anonym zu bleiben, gut nachvollziehen. «Ich kenne ihn persönlich. Er ist ein lieber, ruhiger und sympathischer Typ», sagt Zeki. Als er sich auch noch nicht geoutet habe, hätten viele Follower ihn dazu drängen wollen, Fotos von sich zu posten. «Hätte ich meine Arbeit nicht auf Video-Beiträge ausgeweitet, wäre ich aber auch anonym geblieben.»

Heute komme er gut damit klar, in der Öffentlichkeit ständig erkannt zu werden, sagt Zeki. «Man kann so auch viel bewegen.» Nur manchmal bereue er seinen Fame. «Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin im Restaurant sitze oder etwas einkaufen gehe und dann alle Leute ein Selfie mit mir machen wollen.»