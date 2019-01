«Der Hammer kommt oft am Montag»

Am Montag und bereits am Sonntagabend wird in den sozialen Medien fleissig über den ersten Tag der Woche gejammert. Unter Hashtags wie #mäntig, #Montagshass oder #montagsblues reissen User oft in Form von Memes Sprüche über den verhassten Tag. Ein junger Mann kündigt in einem Video auf einem Zettel an, etwas sehr Schlimmes erzählen zu müssen. Auf den drei folgenden Zetteln verrät er «Morn isch Mäntig», worauf er den «Mäntig» mit zerknirschter Miene zerreisst.

Umfrage Mögen Sie den Montag? Nein. Ich tue mich mit dem Montag immer wieder schwer.

Ja, klar. Ich freue mich immer auf die neue Woche.

Es hängt davon ab, was an dem Tag ansteht.

Weiss nicht.

«Schlimmer als der Tod»

Teilweise wird der Montag sogar als «schlimmer als der Tod» bezeichnet oder mit einem Messerstich in den Kopf verglichen. Eine Userin klagt, saure Milch im Kaffee beschreibe ihren Montag. Ein weiterer Montagshasser zeigt sich am Abend erleichtert mit: «Zum Glück isch de fu...ing Mäntig verbii.»

Gewerkschaften bestätigen, dass der Montag einigen Angestellten ein Dorn im Auge ist. Unternehmen verlangten von ihren Mitarbeitern immer mehr, sagt Hansjörg Schmid, Sprecher von Angestellte Schweiz. «Für Mitarbeiter, die am Wochenende entspannen können, kommt der Hammer oft am Montag.» Dann realisierten sie wieder, welchem Druck sie ausgesetzt seien.

Zu wenig Ruhe am Wochenende?

Laut Schmid kämpfen aber oft auch Angestellte, die eine Traumstelle haben, mit dem ersten Wochentag. «Über den Montag zu jammern, ist auch ein Kult.» Es koste nun mal Überwindung, morgens früh aufzustehen, wenn man am Wochenende ausgeschlafen habe. Arbeitnehmer, die am Sonntagabend jedoch regelmässig den Horror vor dem nächsten Tag hätten, sollten sich hinterfragen. «Oft wird die neue Woche dann zur Belastung, weil man bei der Arbeit schlecht behandelt wird oder einfach im falschen Job ist.»

Auch Corrado Pardini, SP-Nationalrat und Leiter Sektor Industrie der Gewerkschaft Unia, sagt: «Der Druck, sieben Tage die Woche zu arbeiten, wird immer grösser.» Viele Arbeitgeber und bürgerliche Parteien wollten den Samstag und Sonntag zum Arbeitstag machen. «Können sich die Arbeitnehmer am Wochenende nicht genügend ausruhen, wird der Montag zum Albtraum», warnt er. Das freie Wochenende sei eine grosse Errungenschaft, die die Unia mit all ihren Kräften verteidige. «Um gesund zu bleiben, brauchen die Arbeitnehmenden genügend Erholungszeit. Dabei können sie sich den Menschen und Interessen widmen, die ihnen wichtig sind.»

«Nicht jeden Tag gleich begeistert»

Dem Schweizerischen Arbeitgeberverband machen die verhassten Montage keine Bauchschmerzen. Dass die Menschen nicht jeden Tag gleich begeistert durchs Leben gingen, liege in ihrer Wesensnatur, sagt Fredy Greuter, Sprecher des Arbeitgeberverbands. «Die Posts in den sozialen Medien sind jedoch kein echter Gradmesser und zeigen aus Sicht des Schweizerischen Arbeitgeberverbands ein schiefes Bild der Arbeitsmoral der Erwerbstätigen in der Schweiz.» Denn insgesamt seien die Arbeitszufriedenheit wie auch der Gesundheitsschutz in der Schweiz auf einem ausserordentlich hohen Niveau.

Greuter verweist dazu auf eine aktuelle Seco-Studie. «Laut dieser sind fast 90 Prozent der Erwerbstätigen zufrieden oder sehr zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen.» Einer der wichtigsten Faktoren sei dabei der Zuspruch und die Ermunterung durch respektvolle Chefs. «Besonders positiv auf die Arbeitszufriedenheit wirkt sich zudem ein anerkennendes, faires sowie auf Vertrauen basiertes Organisationsklima aus.»