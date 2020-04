Hast du dich auf Corona-Immunität testen lassen?

Jetzt, da der Lockdown schrittweise gelockert werden soll, steht auch die Frage nach der Immunität gegen das Virus im Raum. Viele Personen, die nicht zur Risikogruppe gehören, wurden trotz Corona-Symptomen nicht getestet. Für sie ist unklar, ob sie infiziert waren und möglicherweise nun eine Immunität entwickelt haben.

Mehrere Arztpraxen in der Schweiz, etwa in Zürich und Luzern, bieten nun Antikörpertests an. Damit soll festgestellt werden können, ob Personen das Coronavirus bereits hatten und immun sein könnten.

Hast du bereits einen solchen Test gemacht? Erzähl uns von der Erfahrung und warum du dich dazu entschieden hast! (Angaben werden auf Wunsch vertraulich behandelt)



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(nk)