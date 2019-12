Hast du die grösste Familie der Schweiz?

Familie Radford wollte nach dem 20. Kind keine weiteren mehr bekommen. Doch dann wurde im Oktober bekannt, dass das 22. Kind erwartet wird. Insgesamt gibt es 11 Jungen und 11 Mädchen. Erstmals Berühmtheit erlangte die XXL-Familie vor über zehn Jahren, als bekannt wurde, dass der gelernte Bäcker Noel ein «Bäckerdutzend» (nicht 12, sondern 13) an Nachwuchs daheim hatte.

Heute geht es im Haus der Radfords sogar noch wilder zu als damals, denn abgesehen von den beiden Ältesten, Chris (30) und Sophie (25), ist noch keines der Kinder ausgeflogen.

(qll)