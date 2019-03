Nach Adress-Wirrwarr gelobt Serafe Besserung

Das Chaos bei der Billag-Nachfolgefirma Serafe reisst nicht ab. Nachdem die Firma zuerst Rechnungen an fehlerhafte Adressen verschickte, kämpft sie nun mit einer Flut von Reklamationen. Das Bundesamt für Kommunikation hatte nämlich entschieden, dass Betroffene von fehlerhaften Rechnungen sich direkt an Serafe und nicht an die Gemeinde wenden müssen.

Die Überlastung von Serafe bekommen auch die 20-Minuten-Leser zu spüren. «Wenn man um ein korrigierte Rechnung bittet, weil man die Schweiz verlassen hat, antwortet Serafe nicht einmal auf die E-Mail», so eine Leserin.

Rechnungen verschickt ohne Testlauf?



Nun schaltet sich auch die Politik ein, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel will vom Bundesrat in der Fragestunde am Montag wissen, ob Serafe vor dem Versand von über drei Millionen Rechnungen einen Testlauf durchgeführt habe und welche Konsequenzen der Bund nun ziehen werde.

Es ärgert sie, dass der Bund einer offensichtlich überforderten Firma den Auftrag erteilte, die zudem viele Billag-Mitarbeiter nicht weiterbeschäftigt hatte und nun die Arbeit auf die Gemeinden abwälzt. «Wenn Serafe die Probleme nicht in den Griff bekommt, soll der Bundesrat den Vertrag vorzeitig beenden», sagt Schneider Schüttel zu 20 Minuten. Dann könne sich die Billag wieder bewerben. Das Mandat von Serafe läuft bis Ende 2025.

«Grosses Geschrei, bevor Fehlerquelle bekannt ist»

Von der Idee, Serafe den Auftrag vorzeitig zu entziehen, hält CVP-Nationalrat Martin Candinas gar nichts. Er ist erstaunt, dass sich einige Parlamentarier die zuvor regelmässig gescholtene Billag zurückwünschen. «Es wird ein grosses Geschrei gemacht, bevor man überhaupt weiss, wo die Fehler genau liegen und welche bereits behoben werden konnten», findet Candinas.

Es brauche nun eine «genaue Analyse». Dazu habe die nationalrätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen übernächste Woche auch Serafe-Vertreter vorgeladen. «Wir müssen klären, ob es sich um effektive Fehler von Serafe handelt oder ob die Firma beim Systemwechsel beispielsweise falsche Adressen geliefert bekommen hat.» Candinas erwartet, dass Serafe die «Kinderkrankheiten» umgehend löst und der Kommission detaillierte und zuverlässige Antworten zu den Beschwerden liefert. «Die Bevölkerung erwartet zu Recht von der Serafe korrekte Rechnungen für die Radio- und Fernsehabgabe.»

Serafe gelobt Besserung

Zur Kritik an den fehlerhaften Adressen erklärt Serafe-Sprecher Erich Heynen: «Die Abgaberechnungen der Erhebungsstelle sind so richtig, wie es die uns gelieferten Datensätze sind, aus denen wir unsere Dokumente generieren.» Die Serafe habe weder die Aufgabe, noch verfüge sie über die gesetzlichen Grundlagen, um an den ihr von den Einwohnerdiensten gelieferten Daten Änderungen vorzunehmen.

Derzeit gingen bei Serafe mehr Kundenanfragen ein, als dass man «phasenweise und innert vernünftiger Fristen beantworten» könne, so Heynen. Er gelobt Besserung: «In diesen Tagen erarbeiten wir in Zusammenarbeit mit dem Bakom und den Einwohnerdiensten den Prozess der Rückmeldungen, damit die Einwohnerkontrollen die beanstandeten Daten korrigieren können.»



