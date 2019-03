Das nervt die Kunden an Billag-Nachfolger Serafe

Die Kritik an der Billag-Nachfolgefirma Serafe ist enorm: Nachdem sie Mitte Januar fehlerhafte Rechnungen in die Haushalte verschickte, stösst den Gebührenzahlern neben dem Adress-Wirrwarr auch der Umgang mit den fehlerhaften Rechnungen sauer auf.

Bei 20 Minuten haben sich innert kurzer Zeit Dutzende verärgerte Gebührenzahler gemeldet. Der Grund für die Überlastung von Serafe: Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) verwies die Gebührenzahler, die eine fehlerhafte Rechnung erhalten hatten, an die Serafe, nicht an die Einwohnerkontrolle der Gemeinden.

«Seitdem die Erhebungsstelle als ‹single point of contact› für sämtliche Rückmeldungen bestimmt wurde, gehen bei uns mehr Kundenanfragen ein, als dass wir phasenweise und innert vernünftiger Fristen beantworten konnten», sagt Serafe Sprecher Erich Heynen.

Die Kritikpunkte der 20-Minuten-Leser im Überblick:

Adresschaos

«Serafe hat es es fertiggebracht, die Rechnung an den Freund unserer Tochter zuzustellen. Per Mail bat ich um eine Korrektur, habe seither aber nichts mehr gehört», sagt ein Leser. An der Fähigkeit von Serafe zweifelt ein weitere Leserin: «Ich und mein Mann bekamen je eine Rechnung, obwohl wir verheiratet sind und die Einwohnerkontrolle auf Nachfrage diese Daten korrekt übermittelt hat.» Es gibt aber auch Profiteure des Adress-Wirrwarrs: «Ich war auf der Rechnung der Nachbarin aufgeführt. Wir haben uns den Betrag nun geteilt, wodurch ich Geld gespart habe», freut sich ein Leser.

Falsche Sprache

«Ich wohne in Wichtrach BE, habe aber die Serafe-Rechnung auf Französisch erhalten» so eine Leserin. Nach zweimal 45-Minuten-Telefonschlaufe habe sie Serafe gebeten, ihr eine Rechnung auf Deutsch zu schicken. «Danach habe ich insgesamt fünf Mails geschickt, darauf aber nicht mal eine Empfangsbestätigung erhalten.»

Unerreichbarer Kundendienst

Auf Kritik stösst besonders der Umgang von Serafe mit den Beschwerden. «Ich bin seit mehr als zehn Jahren befreit von diesen Gebühren», erzählt ein Leser. Nach Erhalt der Rechnung habe er x-mal versucht, bei Serafe anzurufen. «Trotz Freizeichen ging nie jemand ans Telefon. Ich habe dann eine E-Mail geschrieben. Bis zum heutigen Tage habe ich nichts gehört.» Eine ähnliche Erfahrung schildert ein anderer Leser: «Auf meine Mail im Januar folgte eine automatische Antwort, in der es hiess, man bitte um Geduld. Ende Februar kam dieselbe Antwort.»

Das Fazit eines Lesers: «Löst Serafe das Chaos nicht schnellstmöglich, wird sie uns deutlich mehr kosten als die Billag.» Ein anderer wirft die Frage auf: «Wieso hat man die Billag mit ihrer jahrelangen Erfahrung nicht einfach weiter ihren Job machen lassen?»

So rechtfertigt sich Serafe

«Die Abgaberechnungen der Erhebungsstelle sind so richtig, wie es die uns gelieferten Datensätze sind, aus denen wir unsere Dokumente generieren», kontert Serafe-Sprecher Erich Heynen. Die Serafe habe weder die Aufgabe, noch verfüge sie über die gesetzlichen Grundlagen, um an den ihr von den Einwohnerdiensten gelieferten Daten Änderungen vorzunehmen.

Heynen gelobt Besserung: «In diesen Tagen erarbeiten wir in Zusammenarbeit mit dem Bakom und den Einwohnerdiensten den Prozess der Rückmeldungen, damit die Einwohnerkontrollen die beanstandeten Daten korrigieren können.»





