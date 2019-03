Hat das Stimmrechtsalter 16 endlich eine Chance?

Über 50'000 Jugendliche waren letzten Freitag fürs Klima auf der Strasse. Das bringt unter anderem eine alte Diskussion aufs politische Parkett der Schweiz: Das Stimmrechtsalter 16.

Umfrage Befürworten Sie das Stimmrechtsalter 16? Ja, auf jeden Fall.

Nein, 16-Jährige sollten noch nicht abstimmen.

Ich tendiere dazu, bin aber unsicher.

Ich weiss es nicht.

In Glarus stimmen 16-Jährige schon ab

Stimmrechtsalter 16 war in der Vergangenheit bereits mehrmals Thema im nationalen Parlament. Doch alle bisherigen Vorstösse wurden mit einer grossen Mehrheit abgeschmettert. Das Zürcher Kantonsparlament lässt momentan eine entsprechende Forderung des Jugendparlaments Zürich prüfen. Als einziger Kanton kennt heute Glarus das Stimmrechtsalter 16. In Österreich hingegen ist es seit 10 Jahren Realität, dass 16-Jährige an die Urne dürfen.



Am Wochenende wurde bekannt, dass Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne) eine parlamentarische Initiative lancieren wird, die das aktive Stimmrecht für Schweizer ab 16 einführen will. Auf Anfrage von 20 Minuten sagte Arslan gestern, der Vorstoss werde nicht nur von den Grünen, sondern auch von Mitgliedern aller Parteien unterstützt – mit Ausnahme der SVP.

«Das politische Engagement junger Menschen ist markant gestiegen, auch vor dem Erreichen des heutigen Mündigkeitsalters», steht im Text der parlamentarischen Initiative, die 20 Minuten vorliegt. Der Wille der Jugendlichen, mitzubestimmen und mitzugestalten, sei unübersehbar geworden. Aufgrund demographischer Veränderungen werde die Zahl der Stimmberechtigten über 50 aber immer höher, was zu einer Verzerrung der politischen Entscheidungen führen könne.

«Junge Menschen mit einer noch langen Lebenserwartung sollen die Entscheidungen mitbeeinflussen können, die ihre Zukunft betreffen», so der Wortlaut der Initianten.



Diese Parlamentarier wollen das Stimmrechtsalter 16 einführen. (Foto: Aline Trede)



Medianwähler ist 57 Jahre alt



Mit einem gerade lancierten digitalen Aufruf will die Plattform WeCollect Druck auf das Parlament ausüben: «Die direkte Demokratie braucht ein Update! Wir verlieren sonst die junge Generation.»

Für den Fall, dass die breit gestützte parlamentarische Initiative im Parlament verworfen würde, hat die Plattform WeCollect bereits eine Volksinitiative angekündigt. Ältere Stimmbürger würden gerade bei Umweltthemen oder der Altersvorsorge häufig anders abstimmen als die jüngere Generation, steht im Text des Aufrufs.

Tatsächlich werden die Schweizer Stimmberechtigten immer älter: Politologe Claude Longchamp twitterte kürzlich, der Schweizer Medianwählende sei heute 57 Jahre alt. Pro Jahr werde er weitere vier Monate älter. Um dem entgegenzuwirken, befürwortet auch Longchamp das Stimmrechtsalter 16.

#Stimmrecht16

Teilt man die Wählenden in zwei gleich große Gruppen, ist der Medianwählende heute 57 Jahre alt. Jährlich wird er 4 Monate älter.

Stimmrechtsalter 16 kompensiert die Gerontokratisierung der Schweizer Politik ein bisschen.@RepublikMagazin https://t.co/jCZQkFL7i1 — Claude Longchamp (@claudelongchamp) 18. März 2019

«Die Klimastreiks zeigen, dass die Jugendlichen heute politisch sehr aktiv sind»

20 Minuten hat bei 16- und 18-Jährigen nachgefragt, wie sie zum Stimmrechtsalter 16 stehen. Eine Mehrheit findet es eine gute Idee oder sogar dringend notwendig (siehe Video).

«Wenn sich jemand für Politik interessiert, soll er seine Meinung so früh wie möglich einbringen können. Jede Stimme zählt», sagt etwa die 18-Jährige Thais. Es müsse endlich etwas dagegen unternommen werden, dass vor allem die älteren Menschen über die Schweizer Politik bestimmten.

«Vielen glauben, dass 16-Jährige vor allem am Handy hängen. Dabei haben auch wir eine politische Meinung. Es ist unsere Zukunft», sagt Fabienne (16). Marie (18) pflichtet ihr bei. Sie habe sich schon mit 16 für Politik interessiert.

Ihre politische Einstellung habe sich in den zwei Jahren kaum mehr verändert. «Easyvote zum Beispiel ist eine gute Hilfe, wenn man sich noch etwas unsicher ist, wie man stimmen soll», sagt Marie. Und auch Christian sagt: «Ich hätte mit 16 gut abstimmen können. Die Klimastreiks zeigen ja, dass die Jugendlichen heute politisch sehr aktiv sind und sich einbringen wollen.»

Daniel (16) fühlt sich selber noch zu jung für die Politik, aber: «Grundsätzlich bin ich dafür, dass 16-Jährige abstimmen dürfen, sofern sie sich in der Politik gut genug auskennen.»

«Mit 16 ist man noch zu unreif»

Gioia (16) sieht das anders. «Ich finde, die meisten sind mit 16 Jahren noch zu unreif, um abzustimmen.» Viele 16-Jährige würden zu wenig über Politik wissen, wobei es aber Ausnahmen gebe.

Auch Julien (18) ist gegen das Stimmrechtsalter 16. «Damals hatte ich noch nicht die Erfahrung in der Politik. In der Schule wurde man mit dem Thema gar nicht konfrontiert. Dadurch konnte man sich auch keine eigene Meinung bilden.»

(jk)