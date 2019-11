Dem Forensik-Chef wird der Prozess gemacht

Im Dezember 2015 kam es in Rupperswil AG zu einem der brutalsten Verbrechen der Schweiz: Thomas N. verschaffte sich Zugang zum Haus von Nachbarn, wo er die Mutter, deren zwei Söhne und die Freundin eines Sohnes fesselte und knebelte. Er verging sich am 13-jährigen Sohn, schnitt danach allen vier die Kehlen durch und steckte das Haus in Brand.

Thomas N. wird gemäss Bundesgerichtsentscheid ordentlich verwahrt, eine Therapie erhält er nicht. Somit ist der Fall, was den Täter anbelangt, abgeschlossen.

Wie nun aber die «Aargauer Zeitung» berichtet, laufen im Aargau noch weitere Strafverfahren im Zusammenhang mit diesem Fall. Ein Offizier der Kantonspolizei Aargau muss sich vor dem Bezirksgericht Baden verantworten.

Frau Details erzählt

«Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat wegen mehrfacher Amtsgeheimnisverletzung und mehrfacher versuchter Anstiftung zu falschem Zeugnis gegen den Beschuldigten Anklage erhoben», sagt Sprecherin Fiona Strebel auf Anfrage der Zeitung. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Forensik-Chef eine bedingte Geldstrafe von 270 Tagessätzen und eine Busse von 5000 Franken.

Dem Polizeioffizier wird vorgeworfen, seiner Frau Details zum Fall erzählt zu haben, zum Beispiel, dass den Opfern die Kehlen durchgeschnitten wurden. Diese soll später mit anderen Personen darüber gesprochen haben. Die Strafverfolgungsbehörden gaben erst in der Anklageschrift bekannt, wie der Tat abgelaufen war. Dennoch seien laut der «Aargauer Zeitung» zuvor Gerüchte aufgetaucht.

(chk)