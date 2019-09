Frost und sommerliche Temperaturen an 1 Tag

-1,8 Grad in Samedan, -0,6 Grad auf dem Ofenpass: Diese Nacht war es in weiten Teilen der Schweiz bitterkalt. «Im Engadin und im Jura konnte sogar Frost verzeichnet werden», heisst es in der Mitteilung von Meteonews.

Umfrage Bei welchen Temperaturen fühlst du dich am wohlsten? Bei 35 Grad blühe ich so richtig auf.

Normale Sommer-Temperaturen bis zu 30 Grad reichen mir.

So um 20 Grad ists perfekt.

Wenn ich mit Pulli und Jacke aus dem Haus kann, gefällts mir.

Ich bin ein Eisbär, ich mags frostig.

Die vergangene #Nacht brachte verbreitet einstellige Temperaturen. Im Jura und im Engadin gab es sogar #Frost, mit -1.8 Grad war es in #Samedan am kältesten. Am Boden wurden gar -4 Grad gemessen. https://t.co/zULgsXMPJ0 (cs) pic.twitter.com/4e1HDUeaOg — MeteoNews (@MeteoNewsAG) September 4, 2019

Im Verlauf des Tages wird es jedoch immer wärmer. Nachdem sich die Nebelfelder aufgelöst haben, scheint uneingeschränkt die Sonne. Die Temperaturen erreichen zwischen 23 und 27 Grad.

Der Mittwoch dürfte damit bis auf weiteres der letzte Sommertag sein. Einen sonnigen Altweibersommer, wie man ihn vergangenes Jahr erlebt habe, dürfe man dieses Jahr nicht erwarten. «Bis Mitte September werden die Temperaturen meist unter 20 Grad liegen», hiess es Anfang Woche bei Meteonews.

So zeigt sich der Donnerstag weitgehend grau. Im Verlauf des Tages ziehen Wolken auf, später gibt es Regengüsse. In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf 1800 bis 2000 Meter. «Die Bergspitzen von Rigi und Pilatus könnten angezuckert sein», sagt Cédric Sütterlin von Meteonews.

Die Prognosen von Meteonews:



(woz)