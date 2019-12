Heute war der erste Eistag der Saison

In St. Gallen sind die Temperaturen am Mittwoch nie über den Gefrierpunkt gestiegen. Minus zwei Grad waren dort das Maximum, wie SRF Meteo auf Twitter schreibt. Auch in Schiers GR (minus 0,2 Grad) und in Neunkirch Schmerlat SH (minus 0,1 Grad) blieb es ganztags unter Null Grad. So kalt war es an den drei Stationen letztmals Anfang Februar.

Umfrage Freust du dich über die Kälte? Natürlich, im Winter muss es kalt sein.

Nein, ich kann es nicht erwarten, bis es wieder wärmer wird.

Ist mir egal, ich gehe sowieso nicht nach draussen.

In der Höhe war es hingegen deutlich milder. Wegen einer sogenannten Inversionslage konnte es auf 2000 Metern noch 6 bis 8 Grad warm werden, wie Meteonews mitteilte. Dort, wo der Nebel hartnäckig blieb, war es in tiefen Lagen deutlich kälter.

Inversionslage mit krassen Temperaturkontrasten! Unterhalb von 800m liegt die kalte Nebelluft – hier gibt es auch tagsüber nur zarte Plusgrade, z. T. kann es sogar leicht frostig bleiben. In der Höhe ist die Luft dagegen trocken und sehr mild, auf 2000m erwarten uns 6-8 Grad.(km) pic.twitter.com/zeZYSuMAzs — MeteoNews (@MeteoNewsAG) December 4, 2019

Gemäss Meteonews gibt es auch am Donnerstag im Flachland noch Nebel. Ansonsten wird es wieder sonnig. Und am Freitag steigen dann die Temperaturen auch wieder ein wenig.

Die aktuelle Prognose von Meteonews:



(vro)