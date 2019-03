Schweiz sperrt Luftraum für Boeing 737 Max 8

Mehr als ein Dutzend Staaten und Fluggesellschaften rund um den Globus sperren den Flieger vom Typ Boeing 737 MAX 8 aus ihrem Luftverkehr oder ergriffen andere Vorsichtsmassnahmen.

Folgende Airlines haben die Boeing 737 Max 8 gemäss dem «Guardian» gegroundet:



9 Air

Aerolíneas Argentinas

Aeromexico

Air China

China Development Bank

China Eastern Airlines

China Southern Airlines

Eastar Jet

Ethiopian Airlines Group

Garuda Indonesia

GOL Transportes Aéreos

Hainan Airlines

Lion Air

Malaysia Airlines

Norwegian Air Shuttle

Shandong Airlines

Shenzhen Airlines

TUI Travel

Xiamen Airlines



Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Malaysia, Singapur, Australien, Italien und Österreich verbannten das Modell am Dienstag zumindest temporär aus ihrem Luftraum.

Gemäss Urs Holderegger, Leiter Kommunikation des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl), sperrt auch die Schweiz ihren Luftraum für den Flugzeugtyp. «Ab 19 Uhr sperrt die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) den gesamten europäischen Luftraum für den Flugzeugtyp Boeing 737 MAX 8. Auch in der Schweiz wird dieser Entschluss ab diesem Zeitpunkt in Kraft treten», bestätigt Holderegger auf Anfrage.

Europäische Agentur für Flugsicherheit EASA suspendiert ab 19 Uhr alle Flüge für B7378 MAX. Gilt auch für die Schweiz — BAZL-OFAC-UFAC (@bazlCH) March 12, 2019

Auch die isländische Icelandair Group nahm ihre Maschinen des Typs Boeing 737 Max 8 ausser Betrieb.

In Singapur betreiben mehrere ausländische Gesellschaften und die heimische SilkAir 737-MAX-Maschinen, in Australien ist nur Fiji Airways betroffen. Auch der Oman erlaubt keine Starts und Landungen des Flugzeugtyps mehr.

«Ähnlichkeiten» mit Absturz im Oktober

In den für Boeing wichtigen Märkten China und Indonesien dürfen heimische Airlines die 737 MAX 8 schon seit Montag nicht mehr einsetzen. Chinas Behörde für zivile Luftfahrt stellte «Ähnlichkeiten »zwischen dem Unfall vom Sonntag und dem Absturz im Oktober fest. Der Flugbetrieb werde erst wieder aufgenommen, wenn Boeing die nötigen Massnahmen zur Flugsicherheit bestätigt habe.

Auch Südkorea und die Mongolei forderten ihre heimischen Airlines auf, die 737 MAX 8 nicht mehr einzusetzen.

Fluggesellschaften reagierten von sich aus

Einige Unternehmen erklärten bereits selber, auf Flüge mit Maschinen des betroffenen Typs zu verzichten. «Wir kennen die Unfallursache nicht, lassen Teile unserer Flotte aber als Sicherheitsmassnahme am Boden», teilte Ethiopian Airlines mit.

Auch die südafrikanische Comair, die Cayman Airways, die brasilianische Gol Airlines und die Aeromexico lassen 737 MAX 8 vorerst nicht mehr starten.

Argentiniens Vorzeige-Airline Aerolinas Argentinas setzt Flüge mit seinen fünf 737 MAX 8 ebenfalls aus. Zuvor hatten sich Piloten geweigert, mit dem Modell zu starten.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA forderte von dem US-Flugzeugbauer zunächst lediglich Nachbesserungen an den Maschinen. Sie ordnete aber nicht an, dass die 737 MAX 8 am Boden bleiben muss.

Für flugtauglich erklärt

Am Sonntag war in Äthiopien eine Boeing 737 MAX 8 der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt. Dabei waren alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Bereits Ende Oktober war in Indonesien ebenfalls kurz nach dem Abheben eine neue Maschine dieses Typs der Lion Air abgestürzt.

Änderungen angekündigt

Boeing sicherte zügige Änderungen an der Steuerungssoftware des betroffenen Flugzeugmodells zu. Der Konzern erklärte, schon vor Monaten damit begonnen zu haben, die Steuersoftware weiterzuentwickeln, «um ein jetzt schon sicheres Flugzeug noch sicherer zu machen.»

Das Software-Upgrade solle in den kommendem Wochen bei allen Maschinen aufgespielt werden. Die Gesellschaft verwies bei der Ankündigung nicht auf den Absturz am Sonntag in Äthiopien.

( /sda/afp)