Hier blickt Kanye West auf dich runter

Mehrere Paar Augen schauen den Besucher in der Kunsthalle Zürich an. Einige nachdenklich, andere entschlossen. Ein Lächeln sucht der Besucher vergeblich. Ein Rundumblick zeigt: Es ist immer die gleiche Person, die von den Porträts an der Wand herunterschaut. Was für einige ziemlich unheimlich sein mag, ist für andere ein wahr gewordener Traum: Schliesslich ist man hier Kanye West, einem der prägendsten Musiker der Hip-Hop- und Popmusik des 21. Jahrhunderts, nah. «Berühren ist trotzdem nicht erlaubt», sagt Michelle Akanji, Sprecherin der Kunsthalle Zürich, lachend. «Es ist immer noch eine Kunstausstellung.»

Die Porträts sind das Werk der Fotografin Heji Shin, wie das Portal Hypefresh.co schreibt. Die Deutsch-Koreanerin wurde 1976 in Seoul geboren und arbeitet in Berlin und New York. Die Ausstellung in der Kunsthalle Zürich ist ihre erste in einer Institution. Laut Akanji hat Heji Shin eine Faszination für Personen der Öffentlichkeit, die polarisieren. «Sie sagt über Kanye West, dass sie ihn bewundert. Denn Bewunderung – so Heji Shin – muss nicht immer jenen gelten, die gleicher Meinung sind wie wir.»

So sieht es in der Kunsthalle Zürich aus.(Video: zvg)

Bilder sind beliebte Fotomotive

Die Fotografin habe mehrmals versucht, Kanye West für ein Shooting zu treffen. «Diesen Herbst ist sie mit ihm nach Uganda gereist, wo Familie West gerade Urlaub machte», erklärt Akanji. «Dort entstand auch das Bild, auf dem Kanye Tochter North auf den Schultern trägt.» Zu einem richtigen Shooting kam es aber erst im November in Los Angeles: «Kanye West gab der Fotografin nur zehn Minuten Zeit», sagt Akanji. «Aus diesem kurzen Shooting hängen hier nun acht Bilder. Auch Kanye hat sie gesehen und sein Okay gegeben.»

Über die Ausstellung informierte unter anderem die Instagram-Fanseite «TeamKanyeDaily». Aus den Kommentaren geht hervor, dass sich einige die Ausstellung anschauen wollen. «Die Ausstellung ist erst seit wenigen Tagen geöffnet, aber wir sehen, dass es viele junge Besucher gibt», erklärt Akanji. «Die Bilder kommen sehr gut an und werden oft fotografiert. Auf Instagram wurden die Bilder bereits oft geteilt. Auch Kim Kardashian hat einen Post von TeamKanyeDaily zu unserer Ausstellung gelikt.» Besucher können sich die Werke von Heji Shin bis zum 3. Februar 2019 ansehen.

(qll)