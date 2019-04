Diese App sagt dir, ob du Syphilis oder Tripper hast

Es juckt, es brennt, es ist rot oder tut weh: Wer unter einer Intim- oder Geschlechtskrankheit leidet, merkt oft sehr früh, dass etwas nicht stimmt. Trotzdem würden sich Betroffene aus Scham oftmals erst sehr spät von einem Arzt untersuchen lassen. Titus J. Brinker, Dermatologe an der Universitätsklinik Heidelberg, verspricht Abhilfe: Wer über seine App Intimarzt drei Fotos schickt, erhält für 25 Euro innert weniger Stunden anonym eine erste Einschätzung von einem Facharzt.

Von Syphilis sind vor allem Männer betroffen

Im Jahr 2017 sank die Zahl der neuen HIV-Infektionen mit 445 Neuinfektionen laut dem BAG erstmals unter 500. Doch stecken sich immer mehr Personen mit Syphilis (754), Tripper (2809) und Chlamydien (11'101) an. Mit einem Frauenanteil von 65% unterschieden sich die Chlamydiose-Fälle deutlich von der Syphilis, die zu 91% Männer betraf. Die höchsten Werte fanden sich für alle dargestellten sexuell übertragbaren Infektionen (STI) inklusive HIV in der Grossregion Zürich und in der Genferseeregion. Ländliche Regionen wiesen deutlich tiefere Zahlen auf.



«In der Praxis erleben wir oft, dass Patienten ihre Symptome googeln und dann zu irgendwelchen Hausmittelchen oder Cremes greifen. Das wollen wir verhindern», sagt Brinker.

In vielen Fällen führe diese Selbstbehandlung zu teils irreversiblen Komplikationen, die von kosmetischen Problemen oder Impotenz bis zu Krebsvorstufen gehen könnten.

Männer sind übervertreten

«Wir hatten schon alle möglichen Fälle: Entzündungen der Eichel, Scheidenpilze, Zysten, Warzen oder Neurodermitis», sagt Brinker. «In einem Fall haben wir einen Patienten mit Syphilis für eine antibiotische Therapie sofort zum Arzt geschickt.» Drei bis vier Anfragen erhalte das Team um Brinker mittlerweile pro Tag.

Das männliche Geschlecht sei überproportional vertreten: 43 der bisher insgesamt 50 Fälle würden Männer betreffen. Ein möglicher Grund sei, dass Männer nicht so oft beim Urologen seien wie Frauen in der gynäkologischen Abklärung. Brinker witzelt: «Vielleicht ist es für Männer normaler, Penis-Bilder übers Internet zu verschicken.»

Bilder werden gelöscht

Die Anonymität sei von zentraler Bedeutung, betont Brinker: «Einige gehen aus Scham nicht zum Arzt. Andere, etwa Prostituierte, können ihre Identität nicht preisgeben, weil sie sich teilweise ohne Aufenthaltserlaubnis im Land aufhalten.» Die Ärzte würden für ihre Befunde haften, die Bilder nach einer Woche gelöscht.

Mit den Fotos und zusätzlichen Rückfragen sei es möglich, Erkrankungen mit einer relativ hohen Genauigkeit zu diagnostizieren. Ein Ersatz für den Arztbesuch sei die App aber nicht.

«Es braucht eine Labordiagnose»

Skeptisch steht der neuen App das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gegenüber. Zwar sei eine Blickdiagnose bei Krebsvorstufen, also etwa einem Hauttumor, oftmals möglich, sagt Daniel Koch, Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten beim BAG. Bei Geschlechtskrankheiten sei in den allermeisten Fällen eine ärztliche Konsultation hingegen unabdingbar. «Diagnosen von Geschlechtskrankheiten sind nur in den seltensten Fällen rein optische Diagnosen.»

Bei Syphilis gehe das etwa nur in der ersten Phase der Krankheit und nur in Fällen, in denen das Geschwür auf dem Penis sichtbar sei. Trete es in der Vagina oder im Darm auf, bleibe die Schwellung unbemerkt. Koch: «Für weitere Abklärungen braucht es daher zwingend immer eine Labordiagnose. Und die hat man mit der App-Diagnose nicht.»



Die «Love Life»-Kampagne aus dem Jahr 2011.

