Hier schwimmt ein Flugzeug ins Verkehrshaus

Am Freitagvormittag transportierte ein Ponton-Boot eine ungewohnte Fracht auf dem Vierwaldstättersee: An Bord befand sich ein ausgedienter Ambulanz-Jet der Rega. Begleitet wurde das Transportschiff von zwei Booten.

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Olivier Burger, Mediensprecher des Verkehrshauses, die unkonventionelle Überführung: «Ein solcher Transport über den Seeweg ist ein spannendes Erlebnis.»

«Eine Überfahrt auf See ist einfacher und eleganter»

Für die spektakuläre Überfahrt vom Militärflugplatz Alpnach direkt ins Verkehrshaus entschied man sich aus logistischen Gründen: «Mit seiner grossen Spannweite ist der Jet schlichtweg zu breit für einen Strassentransport. Wir hätten sonst die Flügel abmontieren müssen.» Eine Überfahrt auf dem See ist deshalb einfacher und eleganter, erklärt Burger. Die heutige Überführung sei für das Verkehrshaus erst die zweite ihrer Art. 1975 habe man auf ähnliche Art und Weise das Swissair-Flugzeug Convair Coronado über den Vierwaldstättersee transportiert.

Zweites Leben für den Ambulanz-Jet im Verkehrshaus

Aus einer Medienmitteilung des Verkehrshauses geht hervor, dass sich der nun ausgediente Rega-Jet HB-JRA während 16 Jahren für Patienten in der Luft befand. Damit absolvierte er die längste Dienstzeit von Ambulanz-Jets in der Geschichte der Rega. Nun soll der Jet des Typs Bombardier CL-604 als Bestandteil der permanenten Rega-Ausstellung «Medizinische Hilfe aus der Luft» ab dem 16. April 2019 sogar von Innen zu besichtigen sein. Die Ausstellung gewährt einen vertieften Einblick in die internationale Tätigkeit der Schweizerischen Rettungsflugwacht.



(mm)