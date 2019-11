Hier siehst du die Zukunft von 20 Minuten

Darum gehts

Im Frühling 2020 erscheint die gesamte digitale Welt von 20 Minuten in einem neuen Auftritt. Diesen wollen wir nicht in der stillen Kammer entwerfen, sondern mit der Community gemeinsam entwickeln. Denn am Schluss seid ihr es, geschätzte User von 20 Minuten, die täglich unser Produkt lest und mit ihm interagiert.

Wir haben deshalb am 4. November eine Beta-Version unserer neuen Website aufgeschaltet. Hier kannst du sie testen. Die Beta-Seite ist bewusst noch nicht fertig. Wir wollen sie nämlich mit euch testen und dank eurem Feedback laufend verbessern. Während der Beta-Phase werden wir zum Beispiel regelmässig neue Features einführen und die Community fragen, was sie davon hält.

Das kannst du tun

Du hast die einmalige Chance, die Zukunft der grössten Newsplattform der Schweiz mitzubestimmen. Sag uns ehrlich, ob dir das Design und die Features gefallen, und teile uns deine Wünsche und Inputs mit!

In einem Ticker werden wir transparent machen, welche Rückmeldungen wir bereits umgesetzt haben und welche Features neu zum Testen zur Verfügung stehen.

So gibst du uns Feedback

1. Auf der Beta-Seite erscheint unten links eine Sprechblase. Wenn du darauf klickst, kannst du unseren neuen Webauftritt direkt bewerten. Zudem kannst du detaillierte Kommentare zu jedem Bereich der Website abgeben.

2. Wir werden den Usern im Zufallsprinzip eine Umfrage zur Beta einblenden.

3. Natürlich gehts auch per Mail: Schreib uns direkt auf feedback.beta@20minuten.ch

Egal wie du uns Feedback gibst – jede Rückmeldung hilft uns weiter. Dank des gratis Logins können wir die Antworten korrekt auswerten. Ziel ist es, dass wir gemeinsam ein neues 20 Minuten entwickeln, das auch dein 20 Minuten ist. Wir freuen uns!

Neugierig geworden? Hier gehts zur Beta-Version von 20 Minuten.

(20 Minuten)