Hier werden die Büros von TV24 desinfiziert

Nach einer Norditalien-Reise steht ein Mitarbeiter des Senders TV24, der zum Verlag CH Media gehört, unter Quarantäne. «Nach der Reise war er einen Tag lang im Büro», bestätigt CH-Media-Sprecher Stefan Heini einen Bericht des Portals Persoenlich.com.

Am Freitagnachmittag wurden die Büros an der Heinrichstrasse in Zürich, in denen sich der Mitarbeiter aufgehalten hatte, durch ein Reinigungsinstitut minutiös desinfiziert. Mehrere Männer in Schutzanzügen waren am Werk, um 18.00 Uhr zogen sie ihre Schutzkleidung aus und verstauten sie in spezifischen gelben Säcken. Angst habe er nicht, sagt ein Arbeiter: «Es ist unser Job.»

«Im 1. Stock wurde alles desinfiziert»

Ein TV-Mitarbeiter berichtet: «Kollegen, die mit dem Erkrankten in Kontakt waren, sind isoliert.» Der Italien-Reisende habe sich im ersten Stock aufgehalten. «Dort wurden die Büros und die ganze Redaktion desinfiziert.» Der Fernsehbetrieb im dritten Stock laufe momentan normal weiter. Am Samstag würden die Reinigungsarbeiten fortgesetzt.

Die Leute, die engen Kontakt mit dem Corona-Patienten gehabt haben, bleiben laut CH-Media-Sprecher Heini erst einmal zu Hause. Keine Informationen hat er über den Gesundheitszustand des Mitarbeiters, der eine private Reise gemacht habe: «Er befindet sich im Spital.»



(les/daw)