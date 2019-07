Hier wütete das Unwetter am schlimmsten

Über die Schweiz sind am Samstagnachmittag heftige Gewitter hinweggefegt. Die von MeteoSchweiz erhobenen Daten sind ausserordentlich: So wurden etwa in Luzern Windspitzen von 135 Kilometer pro Stunde gemessen. Dabei handelt es sich um den dritthöchsten Wert seit der Einführung der einheitlichen Messungen im Jahr 1981.



Bern Stromausfälle und umgestürzte Bäume

Im Kanton Bern gingen rund 30 Meldungen ein, wie Sarah Wahlen, Sprecherin der Kantonspolizei Bern, zu 20 Minuten sagt. Die meisten stammten aus dem Berner Oberland und betrafen umgestürzte Bäume und herumfliegende Gegenstände. Verletzt wurde niemand.

Gemäss der BKW fiel jedoch in rund 7500 Haushalten der Strom aus. Kurz vor 19 Uhr waren noch einige hundert Kunden ohne Strom, hiess es in einer Mitteilung. Betroffen waren Haushalte vom Jura bis ins Berner Oberland.

Luzern Verletzte Familie

Besonders heftig wütete das Gewitter im Kanton Luzern. Hier wurden auch die stärksten Windböen gemessen. Bei der Luzerner Polizei gingen über 100 Meldungen ein.

An der Lidostrasse in Luzern wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum verletzt.

Im Bireggwald in Luzern wurde eine Familie vom Gewitter überrascht. Umstürzende Bäume verletzten eine Frau, einen Mann und ein Kleinkind. Wie schwer sie verletzt wurden, ist noch unklar.

In Kriens musste der Betrieb der Pilatusbahnen zwischen Krienseregg und Fräkmüntegg unterbrochen werden. Es wurden entsprechende Massnahmen und Evakuierungen eingeleitet, schreibt die Luzerner Polizei. Sie ruft die Bevölkerung auf, sich nicht in die Nähe von Bäumen und Wäldern zu begeben und Gewässer zu meiden.



Der Circus Knie, der zurzeit in Luzern gastiert, musste wegen des Gewitters die Nachmittagsvorstellung absagen. Das Zelt wurde beim Unwetter beschädigt.

Obwalden Schwerverletzt im Auto eingeklemmt

Im Kanton Obwalden wütete das Unwetter ebenfalls heftig. Wegen umgestürzter Bäume kam es in Giswil, Sachseln, Sarnen und Alpnach zu Verkehrsbehinderungen, teilte die Kantonspolizei mit.

Auf dem Sarnersee gerieten mehrere Stand-Up-Paddler in Seenot. Sie konnten sich selbständig in Sicherheit bringen oder wurden von Privaten auf einem Boot aufgenommen.

In Alpnach Dorf fielen an der Grunderbergstrasse mehrere Bäume auf ein Auto. Darin befanden sich mehrere Insassen. Sie wurden eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät befreit werden, schreibt die Polizei. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt und mit der Rega ins Spital geflogen.

Schwyz Boot gekentert

Bei der Kantonspolizei Schwyz gingen rund 30 Notrufe ein. Die meisten Meldungen betrafen umgestürzte Bäume und Gegenstände, die vom Wind losgerissen worden waren, etwa Bauabschrankungen.

Auf dem Zürichsee gerieten drei Boote in Seenot. Deshalb war der Seerettungsdienst Pfäffikon im Einsatz.

In Nuolen kenterte ein Segelboot. Die zwei Passagiere wurden von einem anderen Boot in Sicherheit gebracht, teilt die Polizei mit.

In Unteriberg und in Arth wurden zudem Hausdächer abgedeckt.

Waadt Hüpfburg weggewindet

Eine am Boden befestigte Hüpfburg wurde in Brassus von einem Windstoss erfasst. Ein Bub (2), der darin spielte, fiel mehrere Meter und verletzte sich dabei schwer. Er wurde ins Unispital Lausanne gebracht.

Ein Mädchen wurde beim Vorfall ebenfalls verletzt, jedoch nur leicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Zug Blitzeinschlag und unsichere Gerüste

In Unterägeri schlug ein Blitz in ein Zweifamilienhaus ein und beschädigte dieses stark. Ein Feuer entstand zwar nicht, aber die starke Energie riss in mehreren Räumen den Verputz und die Isolation heraus, wie die Zuger Polizei mitteilte. An den Wänden entstanden Risse und einzelne Möbel wurden beschädigt. Ausserdem wurde ein Auto durch herabstürzende Ziegel getroffen. Der betroffene Hausteil kann derzeit nicht mehr bewohnt werden. Für die vierköpfige Familie wurde eine Ersatzunterkunft organisiert. Verletzt wurde niemand, der Blitzeinschlag führte jedoch zu einem Stromausfall im Gebiet Bärtschi.

Auf dem Aegerisee musste ein Katamaran geborgen werden.

In Morgarten (Gemeinde Oberägeri) wurde ein Stalldach beschädigt.

In Zug stürzte ein Baum auf einen Wanderweg. Ausserdem musste ein Baugerüst gesichert werden, das umzustürzen drohte.

Auch in Cham musste ein Baugerüst gesichert werden.

