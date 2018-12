«Ein Tag für die Frauen» oder «beschämend»?

Das ging zackig: Mit deutlichen Mehrheiten wurden Viola Amherd (CVP/148 Stimmen) und Karin Keller-Sutter (FDP/154 Stimmen) am Mittwoch gleich im ersten Durchgang in den Bundesrat gewählt. «Endlich», «historisch» oder «ein Tag für die Frauen» – so lautet der Tenor in den sozialen Medien nach diesem Wahlmorgen, an dem erstmals gleichzeitig zwei Frauen den Sprung in die Landesregierung geschafft haben. Entsprechend jubelt der Bund der Schweizerischen Frauenvereine (Alliance F):

Heute ist ein historischer Tag für die Schweiz: Zwei neue #Bundesrätinnen sind gewählt. Auch Karin Keller-Sutter wird im 1. Stimmgang gewählt (154 Stimmen) #Bundesrätinnen #brw18 #brwahl18 pic.twitter.com/jr9JG12GNi — alliance F (@alliance_F) December 5, 2018

Grünen-Nationalrätin Maya Graf, Co-Präsidentin von Alliance F, bezeichnete die Wahlen gegenüber der Nachrichtenagentur SDA als sehr wichtig für die Schweiz und die Frauen. «Wenn auch diese Hälfte der Bevölkerung in die Regierung eingebunden ist, wird die Demokratie gestärkt», sagte Graf. Und sie betonte: «Es sollte in der heutigen Zeit nicht jedes Mal ein Kampf sein, sondern eine Selbstverständlichkeit.»

«Das Geschlecht als Programm»



Noch immer seien Frauen in der Schweizer Politik massiv untervertreten, so Graf. Im Ständerat sitzen zurzeit sieben Frauen, im Nationalrat sind es 60. Das will die politische Stimme der Frauen ändern. Um mehr Frauen in der Politik zu etablieren und ihre Erfolgschancen zu erhöhen, startet Alliance F eine Spendenaktion.

Unterstützung sicherte ihr dabei die Operation Libero zu. Die Organisation freut sich über die künftige Frauenpower im Bundeshaus – aber das reiche bei weitem nicht. Es brauche dringend mehr weibliche Politikerinnen. Die Fokussierung auf die Geschlechterfrage kommt indes nicht überall gut an.

Mehr Frauen in der Politik, weil das Geschlecht ein Programm ist?



Für Euch vielleicht schon, für mich sicher nicht.

KKS geht ja noch, die war mal jungfreisinnig.

Doch Amherd mit Aussagen wie "Die Schweiz ist dank #Umverteilung so reich geworden" passt zu den Jusos und Euch. — Martin Hartmann (@hardmanpolitics) December 5, 2018

Trotz historischem Wahlerfolg stimmten feministische Kreise nicht in den Lobgesang vieler Frauenorganisationen ein. Dass man die doppelte Frauenwahl heutzutage immer noch als unüblich und überraschend bejuble, sei schlicht beschämend.

Two women elected for Swiss Federal Council. Great news, but what a shame that still today we celebrate this as something unusual. #brwahl18 — Stefanie Rinaldi (@StefanieRinaldi) December 5, 2018

«Hauptsache Frau – Politik nicht entscheidend?»

Ebenso wurde – wie stets bei Bundesratswahlen – Kritik am ganzen Prozedere laut: Herkunft, Geschlecht, Parteizugehörigkeit und Lobby der Kandidaten würden im Vergleich zu deren Fähigkeitsausweisen für das Amt viel zu stark gewichtet.

#brwahl18 immer wieder faszinierend wie Politik funktioniert. Bist du in deiner Region in der richtigen Partei (Strategie), kennt man dich (warum auch immer), bist du vernetzt (Vetternwirtschaft), bist du Frau (Aktualismus - und Männer sind keine Einheit). Wahnsinn — Das Gewissen - halt Dir den Spiegel vor die Nase! (@ReflektionCH) December 5, 2018

Diesen Umstand bemängelte auch die Berner SVP-Nationalrätin Nadja Pieren in einem Fernsehinterview: Was wirklich zählen müsse, sei die Politik eines Kandidierenden und nicht dessen Geschlecht. Mit dieser Meinung steht sie nicht allein da.

