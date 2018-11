«Hitzetage in der Schweiz werden stark zunehmen»

Der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Al Gore, stattete Zürich diese Woche einen Besuch ab. Dies geschah auf Einladung des Forschungszentrum Wyss. Der Amerikaner hielt deshalb eine Rede zum Thema Klima im Museum für Gestaltung, berichtet das «CH Media».

Ebenfalls vor Ort war der Namensgeber des Forschungszentrums, Hansjörg Wyss. Der Berner hatte zuvor weltweit Schlagzeilen gemacht, weil er ankündigte, eine Milliarde US-Doller für den Umweltschutz zu spenden. Daher ist Gore auch voll des Lobes, als er auf den Schweizer trifft. Es sei einfach unglaublich, was sein «guter Freund» leiste. Er tue genau das, was eigentlich die Politiker tun müssten: Die Umwelt schützen.

«Der gesamte Schnee der Alpen steht auf dem Spiel»

Gore selbst erhielt 2007 für seinen Kampf gegen die Klimaerwärmung den Friedensnobelpreis. Dass sich ändernde Klima war schliesslich auch das Thema seiner Rede in Zürich. Dort zählte er verschiedenste Flutkatastrophen in Europa auf, zeigte wachsende Temperatur-Extreme und sprach von Ereignissen, die eigentlich nur alle Jahrtausende eintreten sollten, die mittlerweile aber beinahe jährlich vorkommen. Ein Beispiel dafür sind Mega-Stürme mit meterhohem Hagel.

Auch die Schweiz kommt in seiner Rede vor. Er sagt voraus: «In Zürich wird die Anzahl Hitzetage stark zunehmen, um 41 Prozent bis 2050.» Bei den Gletschern sehe man ja bereits, was Klimaerwärmung bedeutet. «Das gesamte Eis, der gesamte Schnee der Schweizer Alpen steht auf dem Spiel», sagt er.

Auch global müsse man sich der Folgen von extremer Dürre bewusst sein. Gore glaubt, dass es noch in diesem Jahrhundert eine Milliarde Klimaflüchtlinge geben werde, wenn man nichts dagegen unternehme. Dies sei aber kein Grund, depressiv zu werden, denn die technische Entwicklung mache ihm Hoffnung. «Wir sind was die erneuerbaren Energien anbelangt viel weiter, als wir es je prognostiziert haben», sagte er. Daher sei es umso wichtiger in diesen Bereichen weiter zu forschen. Die Schweiz sei darin vorbildlich.

