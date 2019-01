Profitieren Grüne und GLP vom Hitzesommer?

Feuerverbote im Wald, Wassermangel bei den Bauern und Fische, die in den warmen Bächen verendeten: Der Hitzesommer hielt von Juni bis August die Schweiz in Atem. Laut Meteonews war es zwei bis drei Grad zu warm, und die überdurchschnittlichen Temperaturen sowie die Dürre hielten an: Der November war der wärmste seit Messbeginn.

Das schlägt sich nun auch im neuen Hoffnungsbarometer der Zukunftsforscher von Swissfuture nieder. Während die Zufriedenheit mit den Bereichen privates Leben, Politik, Wirtschaft und Soziales konstant bleibt, sind 60 Prozent der Befragten mit Umwelt und Klima unzufrieden – ein neuer Tiefststand.



Frauen sind besorgter als Männer

«Die Folgen des Hitzesommers konnte jeder selbst durch Sonnenbrand oder Wasserknappheit oder am eigenen Leib erfahren, während man von der Gletscherschmelze oft nur in der Zeitung liest», erklärt Studienautor Andreas Krafft das verstärkte Problembewusstsein im Bereich Umwelt und Klima.

Ein Unterschied gibt es zwischen den Geschlechtern: Frauen sind besorgter als Männer. Auch in der Westschweiz ist das Problembewusstsein höher. Das Barometer zeigt weiter, dass den Schweizern der Schutz der Umwelt zwar wichtig ist. 32,9 Prozent finden es sehr wichtig, sich um die Umwelt zu kümmern. Aber nur 11,8 Prozent sagen, es sei ihnen ein starkes Anliegen, an konkreten Naturschutzaktivitäten wie Demonstrationen teilzunehmen.

Werden die ökologischen Kräfte gestärkt?

Für den Zukunftsforscher ist klar: Die Grünen und Grünliberalen können vom erhöhten Bewusstsein der Bevölkerung für Klima und Umwelt profitieren. Auch Regula Rytz, Präsidentin der Grünen, hofft auf eine Stärkung der ökologischen Kräfte. Sie hat 2019 zur Klimawahl deklariert. «Nur mit mehr Grünen im Parlament halten wir die FDP davon ab, den Klimaschutz im Inland zu boykottieren.» Damit spricht sie die Totalrevision des CO2-Gesetzes an, das im Nationalrat abstürzte, da FDP und SVP nur Einsparungen im Ausland durchbringen wollten.



Zur «Klimawahl» haben die Grünen auch gleich eine Resolution erarbeitet: Ausstieg aus den fossilen Energien bis 2050, ein klimaneutraler Finanzplatz sowie die Besteuerung von Vielfliegern. Zumindest das erste Ziel stösst laut dem neuen Univox-Bericht von GFS-Zürich auf Zuspruch: 58 Prozent der Befragten finden, die Schweiz müsse spätestens in 20 Jahren auf fossile Brennstoffe verzichten.

«Im Gegensatz zum Parlament sieht die Bevölkerung deutlich, dass es beim Klimaschutz endlich Massnahmen braucht», sagt auch GLP-Fraktionspräsidentin Tiana Angelina Moser. Das Hoffnungsbarometer bestätige, dass die ökologischen Kräfte im Parlament untervertreten seien, sagt Moser. «Es braucht eine Korrektur. Und dies geht nur im Zusammenspiel mit der Wirtschaft. Parolen ohne Realitätsbezug bringen nichts.»

Verpufft der Hitzesommer-Effekt bald wieder?

Die Grün-Parteien starteten sicherlich aus einer Pole-Position, sagt Politologe Sandro Lüscher. «Der Hitzesommer 2018 mit seinen verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt hat die Bevölkerung stark beschäftigt und gab Anlass für eine kritische Selbsthinterfragung unseres Umweltverhaltens.» Er gibt aber auch zu bedenken, dass solche Extremereignisse auch eine relativ geringe Halbwertszeit hätten. «Das zeigte sich beispielsweise beim Reaktorunglück in Fukushima. Der ‹Fukushima-Effekt›, der grünen Parteien allenthalben Wahlerfolge bescherte, verpuffte relativ rasch wieder.» Trotzdem glaubt Lüscher auch aufgrund der Erfolge der Grünen in Deutschland: «Die Sterne stehen günstig für die Grün-Parteien.»