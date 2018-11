Hustensaft mit Codein ist neu rezeptpflichtig

Auf den 1. Januar 2019 wird die Abgabe von Arzneimitteln liberalisiert. Hunderte bisher rezeptfreier, aber apothekenpflichtiger Medikamente werden neu auch in Drogerien erhältlich sein. Das hat Swissmedic entschieden.

Hustensaft mit Codein ist in der Schweiz künftig rezept- oder dokumentationspflichtig. Wird das Medikament also nicht von einem Arzt verschrieben, muss der Apotheker ein Beratungsgespräch durchführen. Die Abgabe muss dann vom Apotheker dokumentiert werden.

Hustensaft mit Codein ist bei Jugendlichen ein beliebtes Rauschmittel. Oft wird er mit Alkohol oder Limonaden wie etwa Sprite gemischt, der Mix heisst daher Dirty Sprite oder auch Purple Drank – Namen, die ursprünglich aus den USA stammen.

Auch Herabstufung von Medikamenten

Um die Selbstmedikation zu vereinfachen, beschloss der Bundesrat, die Arzneimittel in der Schweiz neu einzuteilen. So wird die bisherige Abgabekategorie C, die eine Beratung durch Medizinalpersonen voraussetzt, abgeschafft.

Rund 550 der Medikamente aus dieser Kategorie werden nun in die Kategorie D herabgestuft, wie die Heilmittelbehörde Swissmedic am Freitag mitteilte. Für diese Produkte wird lediglich eine Fachberatung vorausgesetzt, egal ob durch Drogerie oder Apotheke.

Insgesamt beurteilte die Behörde unter Einbezug externer Experten etwa 650 Arzneimittel, davon 22 Tierarzneimittel. Dabei standen laut Swissmedic auch Aspekte des Medikamentenmissbrauchs sowie mögliche Wechselwirkungen im Vordergrund. Rund 15 Prozent der überprüften Arzneimittel wurden darum in die Kategorie B heraufgestuft.

Im Rahmen der Revision des Heilmittelgesetztes überprüft Swissmedic aktuell auch 400 Arzneimittel der Kategorie D, die heute nur nach Fachberatung in Apotheken und Drogerien erhältlich sind. Welche dieser Produkte künftig im Detailhandel frei verkäuflich sein werden, soll «in den nächsten Wochen» bekanntgegeben werden.

(fur/sda)