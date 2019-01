Lässt du dir im Januar die Körperhaare wachsen?

Eine junge Frau räkelt sich in ihrer pinken Bettwäsche. Mit beiden Armen umschliesst sie ihre langen Beine. Auf den ersten Blick erscheint das Foto wie jedes andere auf Instagram auch – doch: Schaut man genauer hin, erkennt man die dichte Beinbehaarung der Frau, die stolz in die Kamera lächelt. Das Bild ist kein Einzelfall. Unter dem Hashtag #Januhairy erobern momentan unzählige Fotos von Frauen, die ihre behaarten Achseln oder Beine in die Kamera halten, das Netz.

Ins Leben gerufen wurde der #Januhairy von der 21-jährige Engländerin Laura Jackson. Übersetzt bedeutet das Ganze haariger Januar. Das Ziel der Aktion ist es, dass Frauen ihre Körperbehaarung den ganzen Januar lang wachsen lassen und diesen Prozess auf Instagram dokumentieren. Das soll dazu dienen, die Körperbehaarung von Frauen zu enttabuisieren.

Und du?

Frauen aus aller Welt haben sich Laura angeschlossen und lassen ihre Körperbehaarung einen Monat lang spriessen. Und du: Unterstützt du Laura und ihre Aktion und lässt dir die Haare bis Ende Januar wachsen? Oder kannst du die Aktion überhaupt nicht verstehen und rasierst dich weiter wie bisher? Vielleicht bist du ein Mann und hast eine ganz eigene Auffassung zum Thema? Schreib uns deine Meinung oder Erfahrung per Kontaktformular. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(jk)