Im Krisenfall fehlen der Armee Fahrzeuge

Dass im Ernstfall alle Soldaten schnell an die notwendigen Stützpunkte transportiert werden müssen, scheint selbstverständlich. Nicht so bei der Schweizer Armee. Diese kämpft nämlich mit Engpässen, was den Transport von Truppen, Munition und Material angeht. Gegenüber der «SonntagsZeitung» bestätigt das Verteidigungsdepartement VBS: «Müssten grosse Teile der Armee mobilisiert werden, könnte der gleichzeitige Transport nicht vollumfänglich sichergestellt werden.»

Dies alarmiert Politiker. Der SP-Nationalrat Adrian Wüthrich findet: «Ich erwarte, dass die Armee einsatzbereit ist. Es ist unglaubwürdig, fehlen im Krisenfall Transportkapazitäten.» Auch sein Ratskollege Walter Müller (FDP) wünscht sich kreative Ideen, um die Funktionsfähigkeit der Armee zu erhöhen.

Mit zivilen Fahrzeugen

Dabei wären flexiblere Transportmöglichkeiten heute wichtiger denn je, denn das Militär hat sich in den letzten Jahren verkleinert. Die Armee scheint das Problem allerdings nicht anzugehen. Zwar werden in den kommenden Jahren neue Lastwagen angeschafft, diese sollen die alten aber lediglich ersetzen und keine zusätzliche Kapazität bieten.

Die Transportbedürfnisse vollkommen abzudecken sei auch nie das Ziel gewesen, sagt das VBS gegenüber der «SonntagsZeitung». Während der Weltkriege seien beispielsweise zusätzlich zivile Fahrzeuge, sogenannte Requisitionsfahrzeuge, zum Einsatz gekommen. Aber auch dies hat sich seither geändert. Es gibt heute keine Stelle mehr, welche für Requisitionen zuständig wäre.

Dies will das VBS nun allerdings ändern. «Wo militärische Bedürfnisse mit zivilen Mitteln abgedeckt werden können, ist es auch finanziell sinnvoll, in einer Form darauf zurückzugreifen, sei dies mit Nutzungsvereinbarungen oder mit Requisitionen», heisst es. Daher werde die Wiedereinführung von Requisitionen nun geprüft.

