Warum fährt dieser Nissan rückwärts in den Drive-in?

Als Julien (24) am Sonntagnachmittag in Bulle FR am McDonald's vorbeilief, beobachtete er Ungewöhnliches: In der Schlange vor dem Drive-in-Fenster entdeckte der Auto-Freund einen Nissan Skyline r33. Das Kuriose war jedoch nicht das Fahrzeugmodell, sondern die Art, wie sich das Auto in die Kolonne eingereiht hatte – nämlich im Rückwärtsgang.

Ein kurzes Gespräch mit dem 20-jährigen Fahrer brachte Klärung: Das Auto war aus Japan importiert worden und hatte entsprechend das Lenkrad auf der rechten Seite. Um seine Bestellung bequem vom Take-away-Personal entgegenzunehmen, hatte der Fahrer bewusst rückwärts in die Einfahrt zum Drive-in eingespurt.

(mat)